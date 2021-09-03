Подробности похищения девушки раскрыл СК: Ее нашли закованной в наручники в гараже. Смотрите видео
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Подробности похищения девушки раскрыл СК: Ее нашли закованной в наручники в гараже. Смотрите видео

10:42:139/3/2021Фото: Инстаграм
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На допросе девушка рассказала, что она оказывает эскорт-услуги. Каждый день он приезжал к девушке, привозил еду и насиловал ее.

В Нижнем Новгороде возбудили дело о похищении после обнаружения в гараже пропавшей девушки

В Нижнем Новгороде нашли 23-летнюю Елизавету Бабткову, пропавшую еще 24 августа. Она находилась в подвале одного из гаражей в Приокском районе города. Уже установлена личность владельца, сообщили в региональном управлении СКР 3 сентября.

Известно, что перед исчезновением девушка села в автомобиль на Славянской улице. Более недели ее искали полицейские и волонтеры.

В подвале девушка была в наручниках. Автомобиль с поддельными номерами был найден оперативниками на ул. Маршала Голованова.

Как стало известно в пятницу, СК возбудил уголовное дело о похищении человека, совершенное с угрозой применения насилия. Первоначально по заявлению матери пропавшей дочери было возбудили дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

"По версии следствия, 24 августа девушка встретилась с мужчиной, с которым она познакомилась на сайте знакомств, и уехала с ним в неизвестном направлении, после чего связь с ней прервалась... Местонахождение девушки было установлено... На допросе потерпевшая рассказала следователям СК о том, что мужчина, угрожая ножом, увез ее в подвальное помещение гаража, где удерживал с момента исчезновения до обнаружения, а также совершал в отношении девушки сексуальные преступления", - рассказали в ведомстве.

На допросе девушка рассказала, что она оказывает эскорт-услуги. По сообщениям СМИ, бизнесмен, пригласивший девушку на свидание, надел ей майку на голову и отвез в гараж.

«Моя анкета размещена на сайте знакомств. Сайт подразумевал собой знакомства с противоположным полом. Я зарегистрирована на сайте с целью зарабатывания денежных средств, то есть я могла сопровождать мужчину, посидеть в ресторане, в том числе могла оказать интимные услуги. Мужчины платили мне за это» , — цитирует девушку Life Shot.

Каждый день он приезжал к девушке, привозил еду и насиловал ее. На седьмой день он стала предлагать мужчине отпустить ее за деньги. Тот согласился, но сказал, что сначала ему нужно сменить номера на машине, поскольку он в розыске.

По данным СМИ, мужчина пустился в бега еще 1 сентября. Ориентировки с его фото и приметами появились в группе поисково-спасательного центра «Рысь» в соцсетях. Бизнесмен женат, у него двое детей.

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