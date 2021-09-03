Педофилом признала посмертная экспертиза убитого сестрами Хачатурян их отца
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Педофилом признала посмертная экспертиза убитого сестрами Хачатурян их отца

11:03:549/3/2021Фото: vk.com
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Он манипулировал окружающими угрозами, демонстрировал насилие и жестокости, применял оскорбления и унижения,«побои, издевательства, физическое и сексуальное насилие».

Опубликована «взрывная» психиатрическая экспертиза убитого дочерьми Михаила Хачатуряна

Михаил Хачатурян, которого убили собственные дочери, имел наклонности педофила, сделала вывод экспертиза, проведенная в рамках уголовного дела. Напомним, что в отношении него было возбуждено дело посмертно. Другая экспертиза - в отношении дочерей - показала, что они находились в зависимости от него и терпели насилие с его стороны.

СК возбудил в отношении убитого Хачатуряна уголовное дело по нескольким статьям УК РФ "Насильственные действия сексуального характера", "Понуждение к действиям сексуального характера" и "Истязание", сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

В ходе психолого-психиатрической экспертизы специалисты изучили меддокументы, опросили весь персонал клиники, где проходил лечение погибший, а также родственников, друзей, соседей, сотрудников магазинов и других людей. Оказалось, что некоторым подругам дочерей Хачатурян рассылал ролики сексуального характера.

Он манипулировал окружающими угрозами, демонстрировал насилие и жестокости, применял оскорбления и унижения,«побои, издевательства, физическое и сексуальное насилие». При сексологическом исследовании в рамках этой комплексной экспертизы у Хачатуряна обнаружили расстройство сексуального влечения - педофильный тип, передает МК.

В 2016 году старшая дочь Кристина пыталась покончить с собой после приставаний отца. «Сексуальные действия с отцом воспринимались ею как аморальные, поскольку ранее ею были усвоены нормы о неприемлемости сексуальных контактов между родителями и детьми», гласит экспертиза.

Можно сделать выводи, что сестры Хачатурян напали на отца в рамках необходимой самообороны. Генпрокуратура пришла к выводу, что умышленного убийства Михаила Хачатуряна быть не могло.

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