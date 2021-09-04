Магнитная буря 4 сентября 2021 года: как успокоить нервы метеопатам в дни серьезных геоударов

4 сентября космическая погода даст небольшую передышку метеозависимым. После тяжелой трехдневной магнитной бури, это будет огромным плюсом. Волнение закончится и спадет до минимума в 12 часов ночи по Москве и в 03.00 по Новосибирску. Хорошая погода продлится почти весь день, но к вечеру в 15.00 по мск, и в 19.00 по Новосибирску снова пойдет вверх. Солнечная активность будет достаточно ощутимой для тех, кто страдает хроническими заболеваниями и с неустойчивой нервной системой.
Как перенесли трехдневную бурю наши читатели:
Раиса
Грудь давит не много, а внутри слегка потрясывает и голову давит.
Светлана
Очень плохо себя чувствую болит голова, кидает в сторону и вялость.
Анатолий
С самого утра остеохондроз проснулся и голова тяжелая.
Евгения
Слабость, головная боль и рассеянное внимание.
Советы метеопатам
Магнитные бури способны вызвать отрицательное влияние на сердечно-сосудистую систему человека. Воздействие на нее ухудшает работу сердца и из-за этого нарушается работа всех остальных органов.
Тем, у кого есть проблемы с сердцем, а также гипертоникам рекомендуется перед магнитной бурей принять лекарство, которое не допустит повышение давления.
Настойка пустырника — средство от неврозов. Поможет унять потрясывания.
Валериана — окажет расслабляющее и успокаивающее действие.
Настойка мяты или мятный чай расслабят и помогут обрести чувство спокойствия.
Настойка календулы — снизит давление.