Магнитная буря 4 сентября 2021 года: как успокоить нервы метеопатам в дни серьезных геоударов
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Магнитная буря 4 сентября 2021 года: как успокоить нервы метеопатам в дни серьезных геоударов

5:45:139/4/2021Фото: pixabay.com
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Магнитные бури способны вызвать отрицательное влияние на сердечно-сосудистую систему человека. Воздействие на нее ухудшает работу сердца и из-за этого нарушается работа всех остальных органов.

Солнечная активность будет достаточно ощутимой для тех, кто страдает хроническими заболеваниями и с неустойчивой нервной системой

4 сентября космическая погода даст небольшую передышку метеозависимым. После тяжелой трехдневной магнитной бури, это будет огромным плюсом. Волнение закончится и спадет до минимума в 12 часов ночи по Москве и в 03.00 по Новосибирску. Хорошая погода продлится почти весь день, но к вечеру в 15.00 по мск, и в 19.00 по Новосибирску снова пойдет вверх. Солнечная активность будет достаточно ощутимой для тех, кто страдает хроническими заболеваниями и с неустойчивой нервной системой.

Как перенесли трехдневную бурю наши читатели:

Раиса
Грудь давит не много, а внутри слегка потрясывает и голову давит.

Светлана
Очень плохо себя чувствую болит голова, кидает в сторону и вялость.

Анатолий
С самого утра остеохондроз проснулся и голова тяжелая.

Евгения
Слабость, головная боль и рассеянное внимание.

Советы метеопатам

Магнитные бури способны вызвать отрицательное влияние на сердечно-сосудистую систему человека. Воздействие на нее ухудшает работу сердца и из-за этого нарушается работа всех остальных органов.

Тем, у кого есть проблемы с сердцем, а также гипертоникам рекомендуется перед магнитной бурей принять лекарство, которое не допустит повышение давления.

Настойка пустырника — средство от неврозов. Поможет унять потрясывания.

Валериана — окажет расслабляющее и успокаивающее действие.

Настойка мяты или мятный чай расслабят и помогут обрести чувство спокойствия.

Настойка календулы — снизит давление.

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