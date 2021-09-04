Погода в Бердске 4 сентября: зачем ночью крестьяне выходили в поле?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
03.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Погода в Бердске 4 сентября: зачем ночью крестьяне выходили в поле?

6:30:489/4/2021Фото: pixabay.com
0

4 сентября в народе отмечается день Агафонов день, в православной церкви чтят память мученика Агафона Никомидийского, пострадавшего за веру во Христа в 4 веке.

Крестьяне шли ночью сторожить ночью сено и гумно от Лешего

4 сентября в Бердск придет небольшое потепление, температура воздуха будет теплее на пару градусов, чем в предыдущий день. С утра в городе будет ясная безоблачная погода, с температурой воздуха +8 градусов. К обеду воздух прогреется до +21 по столбику термометра.

Ветер ожидается легкий, восточный 1,6 м/c, при относительной влажности воздуха 46%. Давление 753 мм рт. Ст.

4 сентября в народе отмечается  Агафонов день, в православной церкви чтят память мученика Агафона Никомидийского, пострадавшего за веру во Христа в 4 веке.

Традиции

В праздник существует много традиций и обычаев. Самый интересный из них - сторожить ночью сено и гумно от Лешего, который в этот день приходит на гумно, чтобы «потешится над соломкой».

Собираясь дежурить ночью, хозяева сенокоса надевали наизнанку тулуп. Считалось, что так лесной дух, мог принять их за своих собратьев. На всякий случай, сторожилы, очерчивали вокруг себя большой круг клюкой и садились в центре, чтобы не пострадать от нечисти. Также они обвязывали голову полотенцем, чтобы полностью скрыться от лешего.

Оставшиеся дома хозяйки, пекли пироги, чтобы задобрить домашних духов. Пироги раскладывали по всем углам, особенно за печкой, где чаще всего обитал домовой.

Оправданного депутата РФ вновь отдадут под суд за убийства
Пенсионерка покаталась на аттракционе и за минуты погибла
Дело сестер Хачатурян: что показала новая экспертиза
Супруга Венсана Касселя потрясла сеть фигурой
Россиянки избили пришедшего на женский пляж мужчину: видео
Шойгу одной фразой ответил Зеленскому и заставил всех смеяться
Умершая девочка «ожила» перед своей кремацией
Везли 20 наград: сразу 4 спортсменов трагически погибли в РФ
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Мужчина погиб из-за крупного улова на рыбалке
«Одинокий» Зеленский в США рассмешил сеть
Поселении Аминовка под Москвой: Имам не стал молчать
Школьник поправил Путина: что ему за это будет
«Шариатский поселок» не на шутку напугал россиян
«Унизительное фото»: над Зеленским посмеивается вся сеть
Повышенная потливость по ночам — сигнал страшного недуга
Что ждет школьника, который поправил Путина
традициипогода в Бердске 4 сентябрядень Агафона Никодимийскогоясная погода
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Хорошая погода?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПогода в Бердске 4 сентября: зачем ночью крестьяне выходили в поле?
6:30:48 9/4/2021
Погода в Бердске 4 сентября: зачем ночью крестьяне выходили в поле?
У мух выявлен механизм истощения, вызванного раком
6:30:24 9/4/2021
У мух выявлен механизм истощения, вызванного раком
Почему вакцинированные теряют более 80% иммунитета против ковида через шесть месяцев после прививки: исследование
6:00:41 9/4/2021
Почему вакцинированные теряют более 80% иммунитета против ковида через шесть месяцев после прививки: исследование
Магнитная буря 4 сентября 2021 года: как успокоить нервы метеопатам в дни серьезных геоударов
5:45:13 9/4/2021
Магнитная буря 4 сентября 2021 года: как успокоить нервы метеопатам в дни серьезных геоударов
Шотландка похудела на 63 кг за год: смотрите фото и узнайте, почему ей это удалось
5:30:19 9/4/2021
Шотландка похудела на 63 кг за год: смотрите фото и узнайте, почему ей это удалось
Аллигатор проглотил дрон и начал исходить дымом: так увенчалась попытка снять его крупным планом - смотрите видео, как крокодил поймал дрон
5:00:35 9/4/2021
Аллигатор проглотил дрон и начал исходить дымом: так увенчалась попытка снять его крупным планом - смотрите видео, как крокодил поймал дрон
Новый штамм ковида Mu уже поразил жителей 39 стран
4:30:11 9/4/2021
Новый штамм ковида Mu уже поразил жителей 39 стран
Ричарда Айвазяна и Мариэтту Терабелян разыскивает полиция за мошенничество с коронавирусными кредитами на сумму 21 млн долларов
4:00:15 9/4/2021
Ричарда Айвазяна и Мариэтту Терабелян разыскивает полиция за мошенничество с коронавирусными кредитами на сумму 21 млн долларов
По $7500 долларов платит один из городов мира за переезд и работу сюда: почему такая щедрость?
3:30:24 9/4/2021
По $7500 долларов платит один из городов мира за переезд и работу сюда: почему такая щедрость?
Какие глазные инфекции вызывает простой герпес: симптомы, лечение и последствия
3:00:13 9/4/2021
Какие глазные инфекции вызывает простой герпес: симптомы, лечение и последствия