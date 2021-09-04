Погода в Бердске 4 сентября: зачем ночью крестьяне выходили в поле?

4 сентября в Бердск придет небольшое потепление, температура воздуха будет теплее на пару градусов, чем в предыдущий день. С утра в городе будет ясная безоблачная погода, с температурой воздуха +8 градусов. К обеду воздух прогреется до +21 по столбику термометра.
Ветер ожидается легкий, восточный 1,6 м/c, при относительной влажности воздуха 46%. Давление 753 мм рт. Ст.
4 сентября в народе отмечается Агафонов день, в православной церкви чтят память мученика Агафона Никомидийского, пострадавшего за веру во Христа в 4 веке.
Традиции
В праздник существует много традиций и обычаев. Самый интересный из них - сторожить ночью сено и гумно от Лешего, который в этот день приходит на гумно, чтобы «потешится над соломкой».
Собираясь дежурить ночью, хозяева сенокоса надевали наизнанку тулуп. Считалось, что так лесной дух, мог принять их за своих собратьев. На всякий случай, сторожилы, очерчивали вокруг себя большой круг клюкой и садились в центре, чтобы не пострадать от нечисти. Также они обвязывали голову полотенцем, чтобы полностью скрыться от лешего.
Оставшиеся дома хозяйки, пекли пироги, чтобы задобрить домашних духов. Пироги раскладывали по всем углам, особенно за печкой, где чаще всего обитал домовой.