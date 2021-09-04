Три знака зодиака найдут свою любовь во время луны во Льве с 3 по 5 сентября 2021 года
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Три знака зодиака найдут свою любовь во время луны во Льве с 3 по 5 сентября 2021 года

12:30:569/4/2021,Ария ГмиттерФото: pixabay.com
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С Луной во Льве вы найдете кого-то, кого любите, потому что вы выделяетесь из толпы.

Лев - напористый знак зодиака, который хочет привлечь внимание

Три знака зодиака найдут кого-то, кого полюбят во время Луны во Льве с 3 по 5 сентября 2021 года.

Найти любовь непросто, даже если вы любите себя и уверены в себе как личность.

Более того, кажется, что чем старше ты становишься, тем труднее найти, и во время этой пандемии, когда люди пугаются встречаться с людьми лично, кажется невозможным найти кого-то, кого можно полюбить, пишет yourtango.com.

Начиная с пятницы, мы получаем небольшую помощь от Луны во Льве с 3 по 5 сентября 2021 года.

Луна во Льве входит в мужественную энергию Льва. кроме случаев, когда происходят определенные вещи, которые приводят в движение новую энергию.

Как говорят в астрологии, «как вверху, так и внизу», и когда Луна покидает знак зодиака Рак, входящий во Льва, наша потребность в безопасности и интроверсии меняется. Мы хотим, чтобы кого-то любили, и мы хотим найти этого человека - где бы он ни был.

С Луной в Раке меньше риска. Вы не можете найти любовь, когда сидите дома, едите пиццу и смотрите фильмы - или, может быть, вы можете ... но в конце концов вам нужно встретиться, чтобы увидеть, настоящая ли химия. Именно здесь Луна во Льве приводит в движение знаки зодиака Овен, Лев и Водолей.

Лев - напористый знак зодиака, который хочет привлечь внимание кого-то и точно знать, есть ли там любовь, и не тратить время зря.

Когда страсть начинает подталкивать желание во время Луны во Льве, начиная с пятницы по воскресенье, трем знакам зодиака, которые (хотят) найти кого-то, кого можно любить, может повезти.

Знаки зодиака, которые найдут кого полюбить во время Луны во Льве с 3 по 5 сентября 2021 года:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Овен, любовь в эти выходные в голове, и она начинается, когда Луна входит в знак зодиака Лев. Луна пробуждает ваше желание романтики, игр и веселья.

Не повредит, что Венера в Весах с Меркурием. Фактически, эти две планеты подчеркивают ваше стремление к связи, общению и настоящим отношениям.

Чтобы рискнуть, не требуется особого толчка. Вам едва ли понадобится толкать. На самом деле, вы, возможно, уже положили глаз на кого-то, с кем познакомились или общаетесь в сети, и, наконец, решите, что готовы совершить прыжок и встретиться через Skype или FaceTime.

С Луной во Льве вы найдете кого-то, кого любите, потому что вы выделяетесь из толпы. Луна во Льве пробуждает ваше сердце к возможностям, и если у вас были какие-либо страхи на этой неделе, вы не позволите им помешать вам искать (и получать) то, что вы хотите.

Лев (23 июля - 22 августа)

Лев, ты хочешь найти кого-то, кого любишь (вчера). Вы сдерживались, наблюдая и ждали, работали над вами, но кажется, что никто не делает первого шага. Итак, вы собираетесь это сделать.

Вы собираетесь проскользнуть в чью-то личную переписку и начать разговор.

Возможно, вам не нравится быть инициатором романа, но жизнь идет слишком быстро, и нельзя терять время. Вы готовы к романтике, когда Луна в вашем знаке. И вы чувствуете себя уверенно и немного резво.

Вы чувствуете, что можете многое предложить, поэтому худшее, что может случиться, - это вам откажут, когда вы пригласите кого-то на свидание.

Но вы попытаетесь найти кого-то, кого любите. Вы можете относиться к любви как к игре с числами, но никогда не угадаете. Вы можете получить утвердительный ответ, когда спросите в первый раз, и получить шанс на романтические отношения в эти выходные.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Водолей, когда Луна находится во Льве, вы обнаруживаете, что идете против своих собственных правил. Ты ничего не можешь с собой поделать.

Луна во Льве активизирует ваш сектор брака и отношений. Несмотря на то, что вам нравится быть независимым и одиноким, часть вас жаждет кого-то любить.

Это небольшое изменение в вашем мышлении открывает ключи от вселенной. Это открывает двери возможностей, чтобы позволить вам найти то, что вы ищете. 

Вы можете найти любовь, которая уже находится прямо перед вами, но вы были слишком слепы, чтобы увидеть ее из-за отказа отказаться от контроля.

Независимо от вашей ситуации, Луна во Льве дает вам шанс быть честным с самим собой, и это само по себе меняет все, что касается романтики.

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