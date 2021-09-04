Четыре неожиданных мелочи, которые слишком много говорят о вас окружающим

Вас когда-нибудь просили сказать несколько слов о себе? Возможно, вы сказали, что вы хороший коммуникатор, внимательный к деталям или командный игрок. Дело в том, что все мы определяем себя определенным образом.
Но вот парадокс; не то, что вы говорите, является точным представлением о том, кто вы есть, а, скорее, то, кем вы себя показываете. Вот как тебя судят. Они реагируют на проецируемый вами образ. Поэтому очень важно сосредоточиться на том, что вы делаете, а не на том, что говорите.
Таким образом, вы гарантированно произведете неизгладимое впечатление и вызовете уважение людей.
1. Как вы держите время.Раньше я была ужасен в этом. Я всегда недооценивала количество времени, которое мне приходилось приходить на встречу с другом или встречу. В конце концов, я бросилась бы, как цыпленок без головы, только для того, чтобы появиться полный смущения с каплями пота на лбу.
Понадобилось время, чтобы научиться ценить время. В конце концов, у меня это получилось лучше. О людях, которые не следят за временем, можно много сказать. Он кричит о неэффективности, ненадежности и неорганизованности. Человек, который всегда опаздывает, не очень хорошо справляется со своими обязанностями и своей жизнью в целом.
Несоблюдение сроков - это ужасно, но еще хуже, когда в дело вовлечены другие люди. Видите ли, когда вы постоянно опаздываете на встречи, это показывает, что вы не уважаете других. Потому что вы ставите перед ними свои потребности, крадете их время и мешаете их опыту.
Со временем это может обострить ваши отношения, потому что они не могут рассчитывать на то, что вы сдержите слово. Они перестают воспринимать тебя всерьез. С другой стороны, когда вы соглашаетесь с кем-то встретиться и приедете вовремя - несколько минут раньше стоит бонусных баллов - этот человек будет уважать вас.
Это может показаться незначительным поступком, но это свидетельствует о самоуважении, дисциплине и порядочности. Но когда ты опаздываешь? К сожалению, никто не захочет оставаться рядом с вами, потому что вам нельзя доверять, чтобы сдержать свое слово. Опоздание - это, по сути, нарушение обещания.
Если вы хотите сохранить время и избежать перегруженности, которая возникает из-за постоянной спешки, переоцените время, необходимое для прибытия на встречу. Например, уйти из дома на 15 минут раньше.
2. Как вы участвуете в разговоре.Разговор - это самый простой способ человеческого взаимодействия, который многое говорит о нас. Вот почему; когда вы разговариваете с кем-то, они улавливают ваш тон голоса и содержание разговора. И что бы они ни заметили, они узнают, кто вы на самом деле.
Но есть один жизненно важный элемент разговора, который мы обычно упускаем из виду, - это задавать вопросы. Задавая вопросы, вы можете значительно улучшить качество и вовлеченность ваших дискуссий. По данным Американской психологической ассоциации: «Люди, которые задают больше вопросов, особенно уточняющих, больше нравятся собеседникам. Когда людей просят задавать больше вопросов, они воспринимаются как более отзывчивые, межличностная конструкция, которая улавливает слушание, понимание, подтверждение и заботу».
Это означает, что вам следует задавать больше вопросов. Часто вам кажется, что вы будете вести себя оскорбительно, но на самом деле, если вы хотите, чтобы другой человек расслабился и больше открылся, задавайте больше вопросов.
Я обнаружила, что это правда на моей предыдущей работе. Чем больше вопросов я задавала своим пассажирам, тем больше информации они раскрывали. Это нормально. Люди любят говорить о себе. Просто мы устроены так.
Кроме того, в следующий раз, когда вы будете разговаривать, спросите себя: «Как я слушаю? «Вместо того, чтобы слушать, формулируя ответ в уме, сосредоточьтесь на словах, исходящих изо рта собеседника".
Будьте искренне присутствующими, уделите им все свое безраздельное внимание. Уберите телефон, не зевайте и не отвлекайтесь.
3. Как вы одеваетесь.«То, что вы носите, - это то, как вы представляете себя миру, особенно сегодня, когда человеческие контакты настолько быстры. Мода - это мгновенный язык», - Миучча Прада
Индустрия моды не зря стоит около 1,5 триллиона долларов. Давайте посмотрим правде в глаза; люди визуальны. Как вы думаете, почему ажиотаж вокруг дизайнерских нарядов, показов макияжа и покупок в Интернете никогда не угасает? Некоторые могут возразить, что это напрасно, но хорошая одежда может значительно повлиять на ваше социальное положение.
Об этом наглядно свидетельствует исследование, проведенное командой из Великобритании и Турции. По завершении стали очевидными две вещи: а) ваша одежда производит впечатление и б) ваша одежда может существенно повлиять на то, что люди думают о вас, даже не зная вас.
Хотя исследование проводилось на мужской одежде, оно актуально для всех полов. Поэтому, если вы хотите произвести на людей неизгладимое впечатление, вам нужно начать носить модную, элегантную и стильную одежду. Если вы не знаете, с чего начать, просто поищите в Интернете последние модные тенденции.
Еще одно преимущество безупречной одежды - это то, что она хорошо говорит о вашем характере. Представленный вами имидж просвечивает и привлекает к вам людей, что, в свою очередь, зажигает искру чувства собственного достоинства и вселяет в вас невероятную уверенность.
4. Как вы улучшаете себя.«Извлеките максимум из себя… потому что это все, что от вас есть», - Ральф Уолдо Эмерсон
Если бы ваши одноклассники из начальной школы встретили вас сегодня, что бы они сказали? Удивит ли их ваше нынешнее «я»? Или ты был бы таким, каким они тебя знали? По правде говоря, школа подталкивает нас к тому, чтобы становиться лучше, ставить перед собой более высокие цели и требует от нас большего.
Но когда мы закончили кататься на этой волне, большинство людей откладывают свои инструменты и прекращают работу. Они перестают развиваться, расти и стремиться к более высокой и лучшей жизни.
Недавно я начала просыпаться как минимум на час раньше, чем обычно, чтобы читать. Я обнаружила, что в конце сеанса чтения, даже всего часа, мой разум пропитывается потоком идей, мои взгляды меняются, а мои убеждения либо оспариваются, либо укрепляются.
Чтение, хотя и мощное, - это всего лишь одна крохотная полоска самосовершенствования. В него входит гораздо больше, например, работа над здоровым телом, смена работы, создание нового хобби или освоение нового навыка.
Основная идея самосовершенствования гласит, что вы высоко цените себя, ожидаете от себя большего и с энтузиазмом относитесь к своей жизни. Как это круто? Вот почему вы никогда не должны прекращать совершенствоваться.
Когда вы делаете все возможное, чтобы стать лучшей версией, вы подготавливаете себя к тому, чтобы насладиться полнотой жизни. Если вы молоды, это означает, что вы создаете будущее, которым будете гордиться в ближайшие десятилетия. Если вы старше, это означает, что вы можете наслаждаться хорошей жизнью сегодня.
Чтобы изменить эти мелочи, нужно время, потому что привычки укореняются в вас с раннего возраста. Все, что вам нужно, это внести небольшие изменения, и со временем сложный эффект преобразит вас.
Но как бы долго это ни длилось, оно того стоит. Когда вы намеренно создаете образ, который вы показываете другим, это может существенно повлиять на вашу жизнь.