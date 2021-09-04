Двухлетний мальчик и его родители найдены мертвыми в затопленной квартире в подвале после ливня шторма Ида

Вчера вечером стремительные дожди от тропического шторма Ида вызвали катастрофическое наводнение, в результате которого погибли 9 жителей Нью-Йорка, в том числе двухлетний мальчик.
Мальчик, его 50-летний отец и 48-летняя мама были найдены мертвыми около 22:00 в подвале дома на 64-й улице недалеко от бульвара Лорел Хилл. в Вудсайде, Квинс.
Ночью вода быстро поднялась и достигла такого уровня, что затопила квартиру на первом этаже, пишет yourtango.com.
Чхве Следж, который живет на третьем этаже здания Вудсайд, опознала умершую мать как Мингму Шерпу, ее партнера Лобсанг Ламу и их двухлетнюю дочь по имени Анг.
Следжу позвонила семья в подвале и умоляла о помощи около 21:30.
Сани вспомнил, как разговаривал с шерпой: «Она сказала:« Вода идет прямо сейчас », а я говорю:« Убирайся! » Иди на третий этаж! ... последнее, что я слышу от них, это: «Вода льется из окна». Вот и все.
38-летняя Дебора Торрес и ее 14-летняя дочь жили в квартире на первом этаже и рассказали NY Daily News : «Это было так быстро ... у нас не было времени, вода пошла, пошла. , прийти."
Торрес сказал, что квартира была под водой в течение восьми минут: «Я не обращал внимания на свои вещи - я так волновался за семью внизу».
Торрес подумал, что причина, по которой семья не могла выбраться, была из-за давления воды, и что вода была слишком сильной по обе стороны от двери.
Семья могла жить в незаконной подвальной квартире.
В полиции сообщили, что 11 из 12 жителей города, погибших во время шторма, были найдены в квартирах в подвальных помещениях.
По данным NY Times , такие квартиры на цокольном этаже часто включают импровизированные общежития, построенные незаконно.
У них есть коридоры, спальни без окон, шаткие стены и опасно переплетенная электрическая проводка.
Также нет известного или точного подсчета количества таких импровизированных подвалов, однако, по оценкам, их исчисляются десятками тысяч.
Эти квартиры в подвале оставляют малообеспеченные семьи и иммигрантов уязвимыми, поскольку они могут быть менее дорогими, но не соответствуют городским строительным стандартам.
По имеющимся данным, в Квинсе есть восемь районов, которые постоянно получают больше всего жалоб на незаконное переоборудование домов.
В прошлом году, с марта по октябрь 2020 года, инспекторы Департамента по сохранению и развитию жилищного фонда издали 95 приказов о незаконном заселении.
Несоответствующие элементы этих квартир, такие как низкие потолки, ограниченная вентиляция и сложные выходы, чрезвычайно опасны.
Нью-Йорк все еще восстанавливается после наводнения, нанесенного ураганом Ида.
Национальная метеорологическая служба отметила в четверг, что, хотя сегодня ожидается сухая и мягкая погода, остаточные наводнения продолжатся в некоторых районах Нью-Йорка до пятницы.
По данным Национальной метеорологической службы , в среду вечером в городе выпало от 3 до 5 дюймов дождя в час , которое началось рано ночью, а в 23:26 мэр де Блазио объявил чрезвычайное положение, а Национальная метеорологическая служба Служба впервые в Нью-Йорке объявила шторм экстренным наводнением.