Двухлетний мальчик и его родители найдены мертвыми в затопленной квартире в подвале после ливня шторма Ида
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
03.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Двухлетний мальчик и его родители найдены мертвыми в затопленной квартире в подвале после ливня шторма Ида

1:30:239/4/2021,Меган ХэтчФото: twitter.com/TheInsiderPaper
0

По данным NY Times , такие квартиры на цокольном этаже часто включают импровизированные общежития, построенные незаконно.

38-летняя Дебора Торрес и ее 14-летняя дочь жили в квартире на первом этаже и рассказали NY Daily News


Вчера вечером стремительные дожди от тропического шторма Ида вызвали катастрофическое наводнение, в результате которого погибли 9 жителей Нью-Йорка, в том числе двухлетний мальчик.

Мальчик, его 50-летний отец и 48-летняя мама были найдены мертвыми около 22:00 в подвале дома на 64-й улице недалеко от бульвара Лорел Хилл. в Вудсайде, Квинс.

Ночью вода быстро поднялась и достигла такого уровня, что затопила квартиру на первом этаже, пишет yourtango.com.



Чхве Следж, который живет на третьем этаже здания Вудсайд, опознала умершую мать как Мингму Шерпу, ее партнера Лобсанг Ламу и их двухлетнюю дочь по имени Анг.

Следжу позвонила семья в подвале и умоляла о помощи около 21:30.

Сани вспомнил, как разговаривал с шерпой: «Она сказала:« Вода идет прямо сейчас », а я говорю:« Убирайся! » Иди на третий этаж! ... последнее, что я слышу от них, это: «Вода льется из окна». Вот и все.

38-летняя Дебора Торрес и ее 14-летняя дочь жили в квартире на первом этаже и рассказали NY Daily News : «Это было так быстро ... у нас не было времени, вода пошла, пошла. , прийти."

Торрес сказал, что квартира была под водой в течение восьми минут: «Я не обращал внимания на свои вещи - я так волновался за семью внизу».

Торрес подумал, что причина, по которой семья не могла выбраться, была из-за давления воды, и что вода была слишком сильной по обе стороны от двери.

Семья могла жить в незаконной подвальной квартире.


В полиции сообщили, что 11 из 12 жителей города, погибших во время шторма, были найдены в квартирах в подвальных помещениях.

По данным NY Times , такие квартиры на цокольном этаже часто включают импровизированные общежития, построенные незаконно.

У них есть коридоры, спальни без окон, шаткие стены и опасно переплетенная электрическая проводка.

Также нет известного или точного подсчета количества таких импровизированных подвалов, однако, по оценкам, их исчисляются десятками тысяч.

Эти квартиры в подвале оставляют малообеспеченные семьи и иммигрантов уязвимыми, поскольку они могут быть менее дорогими, но не соответствуют городским строительным стандартам.

По имеющимся данным, в Квинсе есть восемь районов, которые постоянно получают больше всего жалоб на незаконное переоборудование домов.

В прошлом году, с марта по октябрь 2020 года, инспекторы Департамента по сохранению и развитию жилищного фонда издали 95 приказов о незаконном заселении.

Несоответствующие элементы этих квартир, такие как низкие потолки, ограниченная вентиляция и сложные выходы, чрезвычайно опасны.

Нью-Йорк все еще восстанавливается после наводнения, нанесенного ураганом Ида.


Национальная метеорологическая служба отметила в четверг, что, хотя сегодня ожидается сухая и мягкая погода, остаточные наводнения продолжатся в некоторых районах Нью-Йорка до пятницы.

По данным Национальной метеорологической службы , в  среду вечером в городе выпало от 3 до 5  дюймов дождя в час , которое началось рано ночью, а в 23:26 мэр де Блазио объявил чрезвычайное положение, а Национальная метеорологическая служба Служба  впервые  в Нью-Йорке объявила шторм экстренным наводнением.
Что произошло с Алисой Тепляковой в первый день в МГУ
Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Новые штрафы за банки с консервами в подвалах РФ
Байден отказал Зеленскому: что произошло в Вашингтоне
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Новая жена Прохора Шаляпина впала в кому
Пытались спастись: погибла семья из 12 человек
Убийца детей в Казани впервые сказал, зачем убивал
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Об отказе Байдена Зеленскому узнал весь мир
"Вернуть Крым": крымские татары резко ответили Зеленскому
Скандал в РФ: что устроили мусульманки на пляже
23-летняя блогерша Кубра погибла при съемке видео для TikTok
Женщина выгнала родителей из дома за насмешку над ее доходами
Кем оказалась девушка, cбившая детей на переходе в Москве
Оправданного депутата РФ вновь отдадут под суд за убийства
катастрофанаводнениешторм
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Цокольные этажи опасны?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Двухлетний мальчик и его родители найдены мертвыми в затопленной квартире в подвале после ливня шторма Ида
1:30:23 9/4/2021
Двухлетний мальчик и его родители найдены мертвыми в затопленной квартире в подвале после ливня шторма Ида
Четыре неожиданных мелочи, которые слишком много говорят о вас окружающим
1:00:21 9/4/2021
Четыре неожиданных мелочи, которые слишком много говорят о вас окружающим
Три знака зодиака найдут свою любовь во время луны во Льве с 3 по 5 сентября 2021 года
12:30:56 9/4/2021
Три знака зодиака найдут свою любовь во время луны во Льве с 3 по 5 сентября 2021 года
Средство от мошек: как избавиться?
11:20:37 9/3/2021
Средство от мошек: как избавиться?
Педофилом признала посмертная экспертиза убитого сестрами Хачатурян их отца
11:03:54 9/3/2021
Педофилом признала посмертная экспертиза убитого сестрами Хачатурян их отца
Подробности похищения девушки раскрыл СК: Ее нашли закованной в наручники в гараже. Смотрите видео
10:42:13 9/3/2021
Подробности похищения девушки раскрыл СК: Ее нашли закованной в наручники в гараже. Смотрите видео
Какой распорядок дня в детском саду?
10:20:58 9/3/2021
Какой распорядок дня в детском саду?
БердскТитул "Великолепие Евразии" привезла с конкурса красоты жительница Бердска Евгения Долженко
10:16:45 9/3/2021
Титул "Великолепие Евразии" привезла с конкурса красоты жительница Бердска Евгения Долженко
Директор школы увольняется после исполнения танца живота на линейке 1 сентября
10:04:45 9/3/2021
Директор школы увольняется после исполнения танца живота на линейке 1 сентября
Национальность "сибиряк" по ошибке поставили в ЗАГСе сменившему фамилию на ник Тайганавт
9:46:44 9/3/2021
Национальность "сибиряк" по ошибке поставили в ЗАГСе сменившему фамилию на ник Тайганавт