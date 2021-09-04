Дисплазия развития тазобедренного сустава: симптомы, причины и нужно ли лечить?

Дисплазия развития тазобедренного сустава (DDH) - это состояние, при котором сустав бедра не формируется должным образом у младенцев и детей младшего возраста.
Иногда это называют врожденным вывихом бедра или дисплазией бедра.
Тазобедренный сустав прикрепляет бедренную кость (бедренную кость) к тазу. Верхняя часть бедренной кости (головка бедра) закруглена, как шар, и находится внутри чашеобразной тазобедренной впадины.
При DDH суставная впадина бедра слишком мелкая, а головка бедренной кости не удерживается на месте плотно, поэтому тазобедренный сустав ослаблен. В тяжелых случаях бедро может выйти из лунки (вывихнуть).
DDH может поражать одно или оба бедра, но чаще встречается в левом бедре. Это также чаще встречается у девочек и первенцев, пишет nhs.uk.
Примерно 1 или 2 из 1000 детей страдают ГДГ, которые необходимо лечить.
Без раннего лечения DDH может привести к:
- проблемы с передвижением, например хромота
- боль
- остеоартроз бедра и спины
При ранней диагностике и лечении дети реже нуждаются в хирургическом вмешательстве и с большей вероятностью будут нормально развиваться.
Диагностика DDH
Бедра вашего ребенка будут проверены в рамках медицинского осмотра новорожденного в течение 72 часов после рождения.
При обследовании нужно осторожно двигать тазобедренными суставами ребенка, чтобы проверить, нет ли каких-либо проблем. Это не должно вызывать у них дискомфорта.
Вашему ребенку следует пройти ультразвуковое сканирование бедра в возрасте от 4 до 6 недель, если врач, акушерка или медсестра считают, что его бедро нестабильно.
Младенцы также должны пройти ультразвуковое сканирование бедра в возрасте от 4 до 6 недель, если:
- в вашей семье (родители, братья или сестры) в детстве были проблемы с тазобедренным суставом
- ваш ребенок находился в тазовом предлежании (ступни или дно вниз) на последнем месяце беременности (на 36 неделе или позже)
- ваш ребенок родился в тазовом предлежании после 28 недель беременности
Если у вас были близнецы или близнецы, и у 1 из детей есть какой-либо из этих факторов риска, каждому ребенку необходимо пройти ультразвуковое сканирование бедер к тому времени, когда ему исполнится 4-6 недель.
Иногда бедро ребенка стабилизируется само по себе до того, как назначено сканирование, но их все же следует проверить, чтобы убедиться в этом.
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Лечение DDH
Шлейка Павлика
Младенцам с диагнозом DDH в раннем возрасте обычно лечат тканевую шину, называемую шлейкой Павлика.
Это обеспечит устойчивое положение бедер вашего ребенка и позволит им нормально развиваться.
Ремень необходимо носить постоянно в течение нескольких недель, и его не должен снимать кто-либо, кроме медицинского работника.
Ремень можно отрегулировать во время последующих посещений. Ваш врач обсудит с вами состояние вашего ребенка.
В вашей больнице предоставят подробные инструкции о том, как ухаживать за вашим ребенком, когда он носит шлейку Pavlik.
Это будет включать информацию о:
- как сменить одежду малыша, не снимая шлейку - подгузники можно носить как обычно
- очистка ремня безопасности, если он загрязнен - его все равно нельзя снимать, но можно очистить с помощью моющего средства и старой зубной щетки или щетки для ногтей
- позиционирование ребенка во время сна - его следует класть на спину, а не на бок
- как избежать раздражения кожи вокруг лямок подвески - вам могут посоветовать обернуть ленты мягким гигиеническим материалом
В конце концов, вам могут дать совет по снятию и замене ремня безопасности на короткие периоды времени, пока его можно будет снять безвозвратно.
Вам будет предложено позволить вашему ребенку свободно двигаться, когда ремни безопасности сняты. Часто рекомендуется плавание.
Операция
Операция может потребоваться, если вашему ребенку поставили диагноз DDH после 6 месяцев или если шлейка Pavlik не помогла.
Самая распространенная операция называется редукцией. При этом головка бедренной кости снова вставляется в тазобедренный сустав.
Редукционная операция проводится под общим наркозом и может быть проведена как:
- закрытое сокращение - головка бедренной кости помещается в тазобедренную впадину без больших разрезов
- открытая редукция - в паху делается разрез, позволяющий хирургу поместить головку бедренной кости в тазобедренную впадину
Вашему ребенку может потребоваться носить гипс в течение как минимум 12 недель после операции.
Их бедро будет снова проверено под общим наркозом через 6 недель, чтобы убедиться, что оно стабильно и хорошо заживает.
После этого исследования ваш ребенок, вероятно, будет носить гипс еще как минимум 6 недель, чтобы его бедро полностью стабилизировалось.
Некоторым детям также может потребоваться операция на кости (остеотомия) во время открытой репозиции или позднее для исправления любых деформаций кости.
Поздние признаки ДДГ
Медицинское обследование новорожденных и скрининговое обследование младенцев на сроке от 6 до 8 недель направлены на раннюю диагностику ВДГ.
Но иногда после этих проверок могут развиться или проявиться проблемы с тазобедренным суставом.
Если вы заметили, что у вашего ребенка развились какие-либо из следующих симптомов, важно как можно скорее связаться с терапевтом:
- 1 ногу нельзя сдвинуть в сторону до другой, когда вы меняете подгузник.
- 1 нога кажется длиннее другой
- 1 нога волочится, когда ползает
- хромая или "ковыляющая" прогулка
Ваш ребенок будет направлен в больницу к ортопеду для проведения ультразвукового исследования, если ваш врач сочтет, что у него проблема с бедром.
Пеленание для здоровья бедра
Важно помнить, что DDH нельзя предотвратить, и в этом никто не виноват.
Бедра ребенка от природы становятся более гибкими в течение короткого периода после рождения. Но если ваш ребенок проводит много времени в плотно обернутом (пеленальном) состоянии с прямыми и сжатыми вместе ногами, существует риск, что это может повлиять на развитие его бедра.
Использование методов пеленания, не нарушающих здоровье бедер, может снизить этот риск. Убедитесь, что ваш ребенок может свободно двигать бедрами и коленями, чтобы пнуть.