Какие глазные инфекции вызывает простой герпес: симптомы, лечение и последствия

Глазные инфекции, вызванные простым герпесом, являются потенциально серьезным типом глазных инфекций.
Они вызываются вирусом, называемым простым герпесом - обычно вирусом простого герпеса типа 1 (ВПГ-1), который также вызывает герпес .
Если вы подозреваете, что у вас инфекция, важно обратиться за медицинской помощью, так как ваше зрение может подвергнуться риску, если ее не лечить, пишет nhs.uk.
Симптомы инфекции глаз, вызванной простым герпесомСимптомы инфекции глаз, вызванной простым герпесом, могут включать:
- красные глаза
- глазная боль
- опухоль вокруг глаза
- чувствительность к яркому свету
- полива глаз
- помутнение зрения
Обычно поражается только 1 глаз.
Где получить медицинскую помощьПри появлении этих симптомов как можно скорее обратитесь за медицинской помощью. Они могут быть вызваны инфекцией простого герпеса или другим заболеванием глаз, которое требует быстрого лечения.
Если его не лечить, есть вероятность, что ваше зрение может пострадать.
Вы можете получить помощь и совет:
- GP или NHS 111 - они могут проконсультировать вас об услугах в вашем районе и направить вас к офтальмологу (окулисту или офтальмологу)
- ближайшее к вам отделение неотложной помощи (A&E)
- ближайший к вам офтальмологический офтальмологический отдел
Если вы носите контактные линзы, снимите их и не используйте снова, пока врач не посоветует вам, что это безопасно.
Лечение глазных инфекций, вызванных простым герпесомБольшинство глазных инфекций, вызванных простым герпесом, проходят через 1-2 недели, хотя могут длиться дольше. Обычно требуется лечение, чтобы снизить риск осложнений.
Основные методы лечения:
- противовирусные глазные капли или мазь - они останавливают распространение вируса и обычно используются несколько раз в день на срок до 2 недель
- стероидные глазные капли - их можно использовать в сочетании с противовирусными каплями (под наблюдением офтальмолога) для уменьшения воспаления
- противовирусные таблетки - иногда они нужны для лечения более серьезных инфекций, а затем для предотвращения их повторного появления
Убедитесь, что вы следуете полученным советам и принимаете назначенное лечение в соответствии с указаниями. Важно пройти рекомендованный курс приема любого лекарства, даже если симптомы исчезнут. Это поможет остановить возвращение вируса.
Причины глазных инфекций, вызванных простым герпесомГлазные инфекции, вызванные простым герпесом, обычно возникают, когда предыдущая инфекция, вызванная вирусом, реактивируется и распространяется на глаза.
Практически каждый заражается вирусом простого герпеса в детстве. Большинство людей этого не заметят, потому что симптомы часто отсутствуют. Но после этого вирус останется в организме неактивным.
У некоторых людей вирус может быть реактивирован позже. Это может произойти случайным образом или может быть вызвано:
- болезнь или высокая температура
- воздействие сильного солнечного света или холодного ветра
- травмы глаз
- стресс
- периоды
- ослабленная иммунная система - например, если у вас химиотерапия
Возможные осложненияГлазные инфекции, вызванные простым герпесом, обычно не вызывают дополнительных проблем, если их лечить вовремя, но примерно в 1 из 4 случаев они более серьезны и сопряжены с более высоким риском осложнений.
Они могут включать:
- рубцевание роговицы (передняя часть глаза) - это может вызвать необратимое помутнение зрения и может потребовать пересадки роговицы
- дальнейшая глазная инфекция, вызванная бактериями или грибками
- глаукома (когда зрительный нерв, который соединяет ваш глаз с вашим мозгом, повреждается)
- необратимая потеря зрения - хотя подавляющее большинство людей не испытает значительной потери зрения
Также вероятно, что в какой-то момент инфекция вернется. У большинства людей наблюдается более 1 инфекции, причем примерно у 1 из 5 случаев рецидивы возникают в течение года.