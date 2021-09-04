По $7500 долларов платит один из городов мира за переезд и работу сюда: почему такая щедрость?

Вермонт, как и все остальные США, ощущает нехватку рабочей силы. По мере того, как нехватка рабочих сохраняется по всей территории США, Вермонт пытается заполнить открытые вакансии своих работодателей, предлагая до 7500 долларов людям, желающим устроиться на работу и переехать в штат, пишет foxbusiness.com.
Чтобы воспользоваться программой возмещения расходов, получившей название «Грант на нового переезда», государственные служащие должны сначала переехать в Вермонт и получить работу от работодателя Вермонта на позицию в списке из 50 профессий, которые в настоящее время пользуются наибольшим спросом. В списке представлены вакансии от кассиров, которые занимают первое место в списке по мере необходимости, до бухгалтеров, учителей и тренеров по фитнесу.
Новый работодатель также должен подтвердить, что они не смогли заполнить вакансию от соискателей из Вермонта, и оплата за новую работу также должна быть на уровне или выше «приемлемой заработной платы» Вермонта, составляющей 13,39 долларов в час.
New Vermonters может получить компенсацию в рамках программы расходов на переезд, таких как расходы на закрытие дома, залог за аренду жилья, найм транспортной компании и транспортные расходы.
Штат предупреждает, что гранты ограничены и предоставляются в порядке очереди.
и официальные лица Вермонта заявили, что посещаемость веб-сайта выросла в десять раз после объявления о грантах.
Вермонт ранее использовал аналогичную программу, чтобы заманить удаленных сотрудников, нанятых компаниями за пределами штата, переехать в штат Грин-Маунтин. В 2018 г. штат запустил грантовую программу, предлагающую до 10 000 долларов на переезд. Джоан Голдштейн, комиссар по экономическому развитию штата Вермонт, сказала CBS MoneyWatch, что с тех пор около 300 удаленных сотрудников приняли предложение штата Вермонт.
Еще один раунд грантов для удаленных сотрудников будет доступен в феврале следующего года, но он будет ограничен 7,500 долларами.