Ричарда Айвазяна и Мариэтту Терабелян разыскивает полиция за мошенничество с коронавирусными кредитами на сумму 21 млн долларов
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Ричарда Айвазяна и Мариэтту Терабелян разыскивает полиция за мошенничество с коронавирусными кредитами на сумму 21 млн долларов

4:00:159/4/2021,Bradford BetzФото: twitter.com/FBILosAngeles
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Полученные деньги были использованы для первоначального взноса за роскошные дома в Южной Калифорнии и для покупки «золотых монет, бриллиантов, ювелирных изделий, роскошных часов, изысканной импортной мебели, дизайнерских сумок, одежды и мотоцикла Harley-Davidson».

ФБР заявило во вторник, что Ричард Айвазян, 43 года, и его жена, Мариэтта Терабелян, 37 лет, считаются скрывающимися от правосудия

Еще четыре человека признали себя виновными по различным обвинениям в связи со схемой мошенничества.
По данным ФБР, супружеская пара из Лос-Анджелеса, обвинявшаяся в мошенничестве по оказанию помощи в связи с COVID на сумму 18 миллионов долларов, отключила мониторы на лодыжках и теперь скрывается.
ФБР заявило во вторник, что Ричард Айвазян, 43 года, и его жена, Мариэтта Терабелян, 37 лет, считаются скрывающимися от правосудия, пишет foxnews.com.
В схеме также фигурируют брат Айвазян и мужчина из Глендейла. В июне они были признаны виновными в планировании подачи фальшивых заявок на кредит в федеральные фонды помощи бизнесу в связи с COVID, и их приговор должен был быть вынесен на 4 октября. Им грозят десятилетия за решеткой.
Еще четыре человека признали себя виновными по различным обвинениям, по словам прокуратуры, в схеме, предполагающей использование поддельных или украденных личных данных для подачи заявки на получение кредитов, гарантированных Управлением малого бизнеса, чтобы помочь предприятиям, страдающим от пандемии COVID-19.
Полученные деньги были использованы для первоначального взноса за роскошные дома в Южной Калифорнии и для покупки «золотых монет, бриллиантов, ювелирных изделий, роскошных часов, изысканной импортной мебели, дизайнерских сумок, одежды и мотоцикла Harley-Davidson», согласно сообщению от 29 июня. Объявление из прокуратуры США.

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