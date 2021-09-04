Еще четыре человека признали себя виновными по различным обвинениям в связи со схемой мошенничества.
По данным ФБР, супружеская пара из Лос-Анджелеса, обвинявшаяся в мошенничестве по оказанию помощи в связи с COVID на сумму 18 миллионов долларов, отключила мониторы на лодыжках и теперь скрывается.
ФБР заявило во вторник, что Ричард Айвазян, 43 года, и его жена, Мариэтта Терабелян, 37 лет, считаются скрывающимися от правосудия, пишет foxnews.com.
В схеме также фигурируют брат Айвазян и мужчина из Глендейла. В июне они были признаны виновными в планировании подачи фальшивых заявок на кредит в федеральные фонды помощи бизнесу в связи с COVID, и их приговор должен был быть вынесен на 4 октября. Им грозят десятилетия за решеткой.
Еще четыре человека признали себя виновными по различным обвинениям, по словам прокуратуры, в схеме, предполагающей использование поддельных или украденных личных данных для подачи заявки на получение кредитов, гарантированных Управлением малого бизнеса, чтобы помочь предприятиям, страдающим от пандемии COVID-19.
Полученные деньги были использованы для первоначального взноса за роскошные дома в Южной Калифорнии и для покупки «золотых монет, бриллиантов, ювелирных изделий, роскошных часов, изысканной импортной мебели, дизайнерских сумок, одежды и мотоцикла Harley-Davidson», согласно сообщению от 29 июня. Объявление из прокуратуры США.
Ричарда Айвазяна и Мариэтту Терабелян разыскивает полиция за мошенничество с коронавирусными кредитами на сумму 21 млн долларов
Полученные деньги были использованы для первоначального взноса за роскошные дома в Южной Калифорнии и для покупки «золотых монет, бриллиантов, ювелирных изделий, роскошных часов, изысканной импортной мебели, дизайнерских сумок, одежды и мотоцикла Harley-Davidson».
Еще четыре человека признали себя виновными по различным обвинениям в связи со схемой мошенничества.
Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.
Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.
Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
От редакции
Хорошо заработали?
Ваше мнение ценно: оставьте комментарий
На нашем сайте нельзя:
- нецензурно выражаться;
- писать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов;
- угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить";
- писать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания;
- прямо или косвенно способствовать разжиганию межнациональной розни, в том числе и ущемлению прав или оскорблению других пользователей сайта на основе их расы, национальности или религиозных убеждений;
- публиковать комментарии, содержащие рекламные материалы;
- публиковать комментарии, содержащие информацию о средствах и способах лишения жизни;
- публиковать комментарии, написанные целиком заглавными буквами;
- обсуждать действия модераторов;
- публиковать комментарии, противоречащие законодательству РФ.
Администрация имеет право на свое усмотрение удалять комментарии с элементами троллинга, то есть провоцирующие на флейм, конфликты, мешающие обсуждению, уводящие от темы, а так же комментарии, переводящие конструктивное обсуждение в перепалку, вброс клеветы, компромата и слухов. Решение по удалению подобных комментариев единолично принимает дежурный модератор.