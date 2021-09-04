Аллигатор проглотил дрон и начал исходить дымом: так увенчалась попытка снять его крупным планом - смотрите видео, как крокодил поймал дрон
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
03.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Аллигатор проглотил дрон и начал исходить дымом: так увенчалась попытка снять его крупным планом - смотрите видео, как крокодил поймал дрон

5:00:359/4/2021,Michael HollanФото: tiktok.com/@devhlanger
0

На видео аллигатор быстро подпрыгивает и ртом выхватывает дрон из воздуха.

На видео аллигатор быстро подпрыгивает и ртом выхватывает дрон


Видео, на котором аллигатор хватает дрон в воздухе, недавно стало вирусным в TikTok. Хотя первоначальный трюк, скорее всего, привлек бы внимание, большинство людей привлекли его последствия.
@devhlanger##FYP ##Everglades ##aligator ##DJI ##Drone ##Florida ##Snack♬ original sound - Devhlanger




Кадры были загружены в TikTok пользователем по имени Devhlanger. Во время путешествия по Эверглейдс во Флориде кто-то попытался запустить дрон рядом с аллигатором в воде, чтобы снять его.
Видеозапись подписана: «Попытка сфотографировать аллигатора в Эверглейдс крупным планом… Подождите, пока [SIC] он прогрызет батарею дрона».
На видео аллигатор быстро подпрыгивает и ртом выхватывает дрон из воздуха, сообщает foxnews.com.
Во второй части видео показывает, как аллигатор жует дрон, а из его пасти вырывается дым. На данный момент неясно, борется ли аллигатор с дроном или нет.
Первое видео с момента загрузки было просмотрено более 377 000 раз. Однако вторую часть, показывающую последствия, наполненные дымом, просмотрели более 4,5 миллионов раз.
Комментарии к видео отключены.
@devhlangerPart 2 of alligator eating my drone #FYP #Everglades #Drone #Gators #FloridaMan♬ original sound - Devhlanger


Однако некоторым зрителям это не понравилось. После того, как видео стало вирусным, о загрузчике было сообщено местным властям, передает Complex. Другие зрители спорили о том, действительно ли кадры были сняты в районе, где запрещено использование дронов.
Девлангер заявил, что инцидент был несчастным случаем и что они никогда не планировали, чтобы аллигатор съел дрон.
Пользователь TikTok также заявил, что после инцидента с аллигатором все в порядке, хотя это не подтверждено.
Пытались спастись: погибла семья из 12 человек
Новая жена Прохора Шаляпина впала в кому
Главного борца с коррупцией поймали на взятках
Названа невосприимчивая к COVID группа людей
Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе
Убийца детей в Казани впервые сказал, зачем убивал
Уже 17: почему "Ашан" массово закрывает свои магазины в РФ
"Вернуть Крым": крымские татары резко ответили Зеленскому
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Об отказе Байдена Зеленскому узнал весь мир
Умершая девочка «ожила» перед своей кремацией
Скандал в РФ: что устроили мусульманки на пляже
Ведущего Первого канала попытались убить прямо на съемках
Никита Джигурда показал откровенное фото Марины Анисиной
23-летняя блогерша Кубра погибла при съемке видео для TikTok
Массовый бунт в Белоруссии: что происходит
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
крокодилдроналлигатор
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Ловко?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Аллигатор проглотил дрон и начал исходить дымом: так увенчалась попытка снять его крупным планом - смотрите видео, как крокодил поймал дрон
5:00:35 9/4/2021
Аллигатор проглотил дрон и начал исходить дымом: так увенчалась попытка снять его крупным планом - смотрите видео, как крокодил поймал дрон
Новый штамм ковида Mu уже поразил жителей 39 стран
4:30:11 9/4/2021
Новый штамм ковида Mu уже поразил жителей 39 стран
Ричарда Айвазяна и Мариэтту Терабелян разыскивает полиция за мошенничество с коронавирусными кредитами на сумму 21 млн долларов
4:00:15 9/4/2021
Ричарда Айвазяна и Мариэтту Терабелян разыскивает полиция за мошенничество с коронавирусными кредитами на сумму 21 млн долларов
По $7500 долларов платит один из городов мира за переезд и работу сюда: почему такая щедрость?
3:30:24 9/4/2021
По $7500 долларов платит один из городов мира за переезд и работу сюда: почему такая щедрость?
Какие глазные инфекции вызывает простой герпес: симптомы, лечение и последствия
3:00:13 9/4/2021
Какие глазные инфекции вызывает простой герпес: симптомы, лечение и последствия
Дисплазия развития тазобедренного сустава: симптомы, причины и нужно ли лечить?
2:30:56 9/4/2021
Дисплазия развития тазобедренного сустава: симптомы, причины и нужно ли лечить?
Пять способов, которыми Стрелец показывает, что они влюблены друг в друга: они откусывают больше, чем могут проглотить
2:00:28 9/4/2021
Пять способов, которыми Стрелец показывает, что они влюблены друг в друга: они откусывают больше, чем могут проглотить
Двухлетний мальчик и его родители найдены мертвыми в затопленной квартире в подвале после ливня шторма Ида
1:30:23 9/4/2021
Двухлетний мальчик и его родители найдены мертвыми в затопленной квартире в подвале после ливня шторма Ида
Четыре неожиданных мелочи, которые слишком много говорят о вас окружающим
1:00:21 9/4/2021
Четыре неожиданных мелочи, которые слишком много говорят о вас окружающим
Три знака зодиака найдут свою любовь во время луны во Льве с 3 по 5 сентября 2021 года
12:30:56 9/4/2021
Три знака зодиака найдут свою любовь во время луны во Льве с 3 по 5 сентября 2021 года