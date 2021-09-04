Аллигатор проглотил дрон и начал исходить дымом: так увенчалась попытка снять его крупным планом - смотрите видео, как крокодил поймал дрон

Видео, на котором аллигатор хватает дрон в воздухе, недавно стало вирусным в TikTok. Хотя первоначальный трюк, скорее всего, привлек бы внимание, большинство людей привлекли его последствия.
@devhlanger##FYP ##Everglades ##aligator ##DJI ##Drone ##Florida ##Snack♬ original sound - Devhlanger
Кадры были загружены в TikTok пользователем по имени Devhlanger. Во время путешествия по Эверглейдс во Флориде кто-то попытался запустить дрон рядом с аллигатором в воде, чтобы снять его.
Видеозапись подписана: «Попытка сфотографировать аллигатора в Эверглейдс крупным планом… Подождите, пока [SIC] он прогрызет батарею дрона».
На видео аллигатор быстро подпрыгивает и ртом выхватывает дрон из воздуха, сообщает foxnews.com.
Во второй части видео показывает, как аллигатор жует дрон, а из его пасти вырывается дым. На данный момент неясно, борется ли аллигатор с дроном или нет.
Первое видео с момента загрузки было просмотрено более 377 000 раз. Однако вторую часть, показывающую последствия, наполненные дымом, просмотрели более 4,5 миллионов раз.
Комментарии к видео отключены.
@devhlangerPart 2 of alligator eating my drone #FYP #Everglades #Drone #Gators #FloridaMan♬ original sound - Devhlanger
Однако некоторым зрителям это не понравилось. После того, как видео стало вирусным, о загрузчике было сообщено местным властям, передает Complex. Другие зрители спорили о том, действительно ли кадры были сняты в районе, где запрещено использование дронов.
Девлангер заявил, что инцидент был несчастным случаем и что они никогда не планировали, чтобы аллигатор съел дрон.
Пользователь TikTok также заявил, что после инцидента с аллигатором все в порядке, хотя это не подтверждено.