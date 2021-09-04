Шотландка похудела на 63 кг за год: смотрите фото и узнайте, почему ей это удалось

Сара Армстронг выросла с 28 до 14-го. Женщина похудела на 140 фунтов(63,5 кг), используя карантин из-за коронавируса как возможность изменить свой образ жизни.
По данным SWNS, 45-летняя Сара Армстронг из Локерби, Шотландия, весила около 322 фунтов в марте прошлого года, прежде чем Великобритания была заблокирована из-за пандемии коронавируса, пишет foxnews.com.
По данным информационного агентства, Армстронг набрала вес из-за того, что ела много еды на вынос, и из-за того, что она не могла много заниматься физическими упражнениями, потому что боролась с фибромиалгией, астмой и смещением межпозвоночного диска.
В тот момент, когда она поняла, что ей нужны перемены, она заказала новую одежду 28-го размера - она сказала, что SWNS уже был на два размера больше, чем ее нормальный размер, - но когда они прибыли, они все еще были слишком маленькими.
«Это было душераздирающе», - сказал Армстронг SWNS. «Я просто сидела и плакала. Я знала, что поправилась, но не настолько. В тот день я как будто врезался в стену".
«Затем началась изоляция, и я подумал, что это хорошая возможность, и у нас есть время, чтобы сэкономить», - добавил Армстронг. «Я думал, что пришло время перемен для всех, включая мою семью. Я чувствовал, что что-то упускаю. Я не мог гулять со своими внуками».
Армстронг рассказала SWNS, что начала работать с женщиной из Кембриджа 1: 1, диетическим планом и компанией, базирующейся в Великобритании.
«Через месяц на новой диете я снова смог заниматься спортом и начал гулять», - сказал Армстронг. «У меня дома есть беговая дорожка и кросс-тренажер».
По данным SWNS, с тех пор, как она начала худеть, размер талии Армстронга упал до 32 дюймов с 52 дюймов, а она уменьшилась до 14-го размера.
«Через месяц на новой диете я снова смог заниматься спортом и начал гулять», - сказал Армстронг. «У меня дома есть беговая дорожка и кросс-тренажер».
По данным SWNS, с тех пор, как она начала худеть, размер талии Армстронга упал до 32 дюймов с 52 дюймов, а она уменьшилась до 14-го размера.
«У меня совсем не было уверенности. Чем больше я терял, тем больше у меня было уверенности», - сказал Армстронг SWNS. «Теперь я намного увереннее, и я могу выйти один. Мне не нужно, чтобы кто-то шел со мной».
«Я сейчас полна жизни», - добавила она. «Люди даже не узнают меня, когда я прохожу мимо них по улице. Это стукнутые годы моей жизни».
Армстронг сказал, что ее пятерым внукам нравится ее трансформация.
«Мой старший внук, которому пять лет, хочет, чтобы я покатался на сноуборде», - сказал Армстронг, добавив, что она и ее семья надеются путешествовать по Шотландии теперь, когда она может путешествовать без боли, которую испытывала раньше.
Муж Армстронга Стюарт сказал SWNS, что он «очень гордится» своей женой.
«Она просто потрясает», - сказал он. «Это не могло быть лучше».