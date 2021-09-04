Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 4 сентября 2021 в России и мире
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04.09
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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 4 сентября 2021 в России и мире

7:40:489/4/2021Фото: piqsels
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Все праздники и важные памятные даты России и мира на 4 сентября 2021 года.

природа
День дикой природы отмечается 4 сентября

• Всемирный день сексуального здоровья (World Sexual Health Day)
• День оттяга
• День рождения игры «Что? Где? Когда?»
• Всемирный день бороды (World Beard Day)
• День незнакомых дорог
• День специалиста по ядерному обеспечению России
• Международный день бекона (International Bacon Day)
• Праздник иконы Божией Матери Грузинская
• Международный день тхэквондо (International Taekwondo Day)
• День памяти мученика Агафоника Никомидийского
• День памяти священномученика Горазда
• Международный день стервятника (International Vulture Awareness Day)
• День памяти преподобного Исаакия Оптинского
• Католический праздник святой Розы Витербо (Feast of Saint Rose Of Viterbo)
• День колибри (National Hummingbird Day) - США
• День мультфильмов (Dia de la Historieta) - Аргентина
• День ореха макадамия (National Macadamia Nut Day) - США
• День книги - Таджикистан
• День дикой природы (National Wildlife Day) - США
• День чилийского вина (National Chilean Wine Day) - США
• День спасателя - Армения
• День разносчика газет (National Newspaper Carrier Day) - США
• День признательности франшизе (Franchise Appreciation Day) - США
• День работника прокуратуры и юстиции - ПМР
• День иммигранта - Аргентина
• День работника таможенной службы - Молдова
• День кооперации (Cooperation Day) - Иран
• День «Съешьте лишний десерт» (Eat an Extra Dessert Day) - США
• День осведомлённости о поликистозе почек (National Polycystic Kidney Disease Awareness Day) - Канада
• День подводных лодок (Wan Ruea Dam Nam Thai) - Таиланд
• День таможенного брокера - Украина
• День секретаря (Dia de la Secretaria) - Аргентина
• Именины у Афанасия, Акиндина, Анфусы, Александра, Феликса, Алексея, Ивана, Ариадны, Михаила, Гавриила, Макара, Василия, Фёдора
• Агафон Огуменник (Агафон – гонит леших вон)

Важные события

1611 русский патриарх Гермоген распространил грамоту с анафемой Лжедмитрия и Марины Мнишек.
1799 в Российской империи учреждены городские управы
1810 князь Абхазии Георгий Шаваршидзе принял присягу на верность русскому царю.
1866 открыто движение по Рязанско-Козловской железной дороге.
1884 в России отменена автономия университетов.
1888 в США запатентована фотокамера с катушкой пленки и зарегистрирована торговая марка «Kodak»
1893 в Чикаго открылся первый Конгресс еврейских женщин.
1932 на Украине создан Институт красной профессуры.
1932 открыт архипелаг в Северном Ледовитом океане - Северная Земля
1938 в газете «Красная Звезда» впервые употреблена фраза «Если меня убьют, считайте меня коммунистом».
1942 в газете «Красноармейская правда» начата публикация «Василия Теркина» А. Твардовского.
1943 состоялась встреча Сталина с тремя иерархами Русской православной церкви. Встреча обозначила поворот в церковной политике СССР.
1945 Указом Президиума Верховного Совета СССР расформирован Государственный Комитет Обороны.
1946 исключение М. М. Зощенко и А. А. Ахматовой из Союза советских писателей.
1957 реактивный пассажирский самолет «ТУ-104А» совершил первый полет по маршруту Москва - Нью-Йорк
1959 поступили в продажу первые колготки
1970 прима-балерине Театра им. Кирова Наталии Макаровой предоставлено политическое убежище в Великобритании.
1975 в телеэфир вышел первый выпуск игры «Что? Где? Когда?».
1987 в Москве завершился проходивший со 2 сентября суд над Матиасом Рустом. Пилот – нарушитель границы – был приговорён к 4 годам исправительных работ. Через год он был освобождён.
1991 Свердловск переименован в Екатеринбург
1997 в Москве началось грандиозное четырёхдневное празднование 850-летия Москвы.
1998 основана компания «Google».

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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