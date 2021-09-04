Какой сегодня церковный праздник 4 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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04.09
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Какой сегодня церковный праздник 4 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:149/4/2021Фото: piqsels
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Сегодня запрещалось ходить в леса, нельзя было отправляться в поездки и начинать новые дела. Запрещалось дарить и принимать подарки.

монастырь
4 сентября 2021 года поста нет

Православные праздники 4 сентября

Мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина, Севериана, Зинона и прочих

Народные праздники

Агафон Огуменник

Этот праздник посвящен памяти мученика Агафоника.

На Руси в селах и деревнях в этот день мужчины охраняли урожай зерна и сена от лешего. В народе верили, что дух леса покидает дом, перевоплощается в образ человека и способен нанести вред хозяйству. Идя в караул, мужчины надевали вывернутый тулуп и повязывали на голову полотенце. Вокруг огуменника (хозяйственных построек) очерчивали круг.

В этот день лучше не ходить в лес, иначе леший может запутать.

Если день солнечный, то такая погода продержится до конца месяца.

Приметы


  • Солнечный день – к теплой осени.
  • Обилие грибов в лесу предвещает бесклевье рыбы.
  • Если туман быстро рассеивается в лучах солнца – хорошая погода устанавливается надолго.
  • Звездное скопление Плеяды скроется осенью рано – к раннему снегу.
  • Филин возле дома заухал – леший рядом ходит.

Источник: my-calend

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