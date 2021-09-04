Какой сегодня церковный праздник 4 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 4 сентябряМучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина, Севериана, Зинона и прочих
Народные праздники
Агафон Огуменник
Этот праздник посвящен памяти мученика Агафоника.
На Руси в селах и деревнях в этот день мужчины охраняли урожай зерна и сена от лешего. В народе верили, что дух леса покидает дом, перевоплощается в образ человека и способен нанести вред хозяйству. Идя в караул, мужчины надевали вывернутый тулуп и повязывали на голову полотенце. Вокруг огуменника (хозяйственных построек) очерчивали круг.
В этот день лучше не ходить в лес, иначе леший может запутать.
Если день солнечный, то такая погода продержится до конца месяца.
Приметы
- Солнечный день – к теплой осени.
- Обилие грибов в лесу предвещает бесклевье рыбы.
- Если туман быстро рассеивается в лучах солнца – хорошая погода устанавливается надолго.
- Звездное скопление Плеяды скроется осенью рано – к раннему снегу.
- Филин возле дома заухал – леший рядом ходит.
Источник: my-calend