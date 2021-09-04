С днем рождения, Бердск. Городу 4 сентября 2021 исполняется 305 лет
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С днем рождения, Бердск. Городу 4 сентября 2021 исполняется 305 лет

8:13:169/4/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Больших торжеств и гуляний в День города не предвидится, но юбилей от этого не стал менее значимым.

С Днем города, бердчане!

4 сентября Бердску исполняется 305 лет. Город старше своих соседей — Новосибирска и Искитима. Но он молодеет и хорошеет благодаря стараниям бердчан, которые любят свой город и не равнодушны к его судьбе.

Второй День города Бердск отметит без массовых торжеств и гуляний из-за пандемии коронавируса. Но от этого не меркнет значимость даты и гордость бердчан за свой город, его достижения и успехи — маленькие и большие, каждой семьи и каждого жителя.

Дорогие друзья, мы от всей души поздравляем всех горожан с днем рождения Бердска. Пусть он и впредь остается тем местом на земле, куда хочется возвращаться, где вас любят и ждут. Пусть он отвечает вам взаимностью. А бердчане по-прежнему с трепетом и уважением относятся к родному городу.

Желаем всем жителям Бердска счастья и процветания, личных больших побед, теплоты домашнего очага и исполнения желаний. Желаем городу и людям его населяющим, хороших дорог, благоустроенных дворов, удобных парковок, новых предприятий, чистого воздуха и разумной власти.

Дорогие бердчане, будьте здоровы и благополучны, живите в достатке и творите светлое будущее уже сейчас!

С любовью, всегда ваш «Курьер. Среда. Бердск»

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