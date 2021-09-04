В убийстве женщины с двумя детьми признался житель Кузбасса: Как убивал, показал на видео

Раскрытие преступления, совершенного против жительницы Кемеровской области и ее двоих детей, находится на контроле Александра Бастрыкина, возглавляющего СКР.
- Председатель СК России поручил и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу Безукладникову А.С. доложить о ходе расследования уголовного дела по факту убийства женщины и двух её детей (п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), - сообщают в СК.
В Яшкинском районе 1 сентября по просьбе соседей, которые заметили запах, исходящий из квартиры, помещение было вскрыто вызванными полицейскими. В квартире находились тела 28-летней женщины, ее 9-летнего сына и 7-летней дочери с признаками насильственной смерти, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".
После того, как были проведены мероприятия по розыску предполагаемого убийцы, был задержан знакомый погибшей. Суд избрал 27-летнему жителю Яшкинского района меру пресечения в виде заключения под стражу, ему предъявлено обвинение.
По сообщениям СМИ, убийство произошло 6 августа, сожитель расправился с женщиной, а детей убил для того, чтобы они не рассказали об убийстве.
- В рамках расследования уголовного дела обвиняемому будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза, - сообщают в СК.
Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.