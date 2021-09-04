В убийстве женщины с двумя детьми признался житель Кузбасса: Как убивал, показал на видео
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В убийстве женщины с двумя детьми признался житель Кузбасса: Как убивал, показал на видео

1:47:069/4/2021Фото: © KUZBASS.SLEDCOM.RU И T.ME/MASH_SIBERIA
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Трупы пролежали в квартире три недели и начали разлагаться. Мужчина расправился с 27-летней сожительницей, а детей убил, чтобы не рассказали.

В Кемеровской области три трупа пролежали почти месяц в квартире

Раскрытие преступления, совершенного против жительницы Кемеровской области и ее двоих детей, находится на контроле Александра Бастрыкина, возглавляющего СКР.

- Председатель СК России поручил и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу Безукладникову А.С. доложить о ходе расследования уголовного дела по факту убийства женщины и двух её детей (п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), - сообщают в СК.

В Яшкинском районе 1 сентября по просьбе соседей, которые заметили запах, исходящий из квартиры, помещение было вскрыто вызванными полицейскими. В квартире находились тела 28-летней женщины, ее 9-летнего сына и 7-летней дочери с признаками насильственной смерти, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

После того, как были проведены мероприятия по розыску предполагаемого убийцы, был задержан знакомый погибшей. Суд избрал 27-летнему жителю Яшкинского района меру пресечения в виде заключения под стражу, ему предъявлено обвинение.

По сообщениям СМИ, убийство произошло 6 августа, сожитель расправился с женщиной, а детей убил для того, чтобы они не рассказали об убийстве.

- В рамках расследования уголовного дела обвиняемому будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза, - сообщают в СК.

Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

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