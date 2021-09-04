Мария Шарапова демонстрирует свой завидно подтянутый пресс в черном бикини во время прогулки на лодке с женихом Александром Гилкесом в Италии

Она призналась во время изоляции Covid, что изо всех сил пыталась найти мотивацию, чтобы есть мало и заниматься спортом.
Тем не менее Мария Шарапова доказала, что у нее не было проблем с тем, чтобы оставаться в форме, несмотря на ее борьбу с силой воли, когда она продемонстрировала свою завидно подтянутую фигуру в пятницу, пишет dailymail.co.uk.
34-летняя российская теннисистка выглядела в отличной физической форме, когда надела короткое черное бикини на прогулку в лодке с женихом Александром Гилкесом и друзьями в Нерано, Италия.
Безупречно очерченный пресс Марии был полностью продемонстрирован в купальных костюмах, которые состояли из укороченного топа и плавок с высокой талией.
Звезда спорта, казалось, прекрасно проводила время, резвясь в воде и загорая на лодке.
Позже она переоделась в свободную синюю блузку и шорты, возвращаясь на прогулку по городу.
Последние несколько дней Мария провела на Венецианском кинофестивале, где присутствовала на премьере фильма «Сила собаки».
В то время как Мария выглядела феноменально в своих откровенных купальниках, в прошлом году она признала, что борется с желанием позволить себе изолировать себя.
Российская звезда находилась в изоляции в своем доме в Санта-Барбаре, когда разразилась пандемия Covid и показала, что она заручилась помощью личного тренера Мадонны для виртуальных тренировок, чтобы держать ее на правильном пути.
«Я не привыкла тренироваться в одиночку без какого-либо руководства или энергии со стороны тренеров и спортсменов, находящихся в одной комнате», - сказала Мария Себастьяну Шекспиру из Daily Mail.
В поисках помощи она обратилась к американскому гуру фитнеса Трейси, известному тем, что моделировала телосложение Мадонны, Гвинет Пэлтроу и Дженнифер Лопес.
Мария объяснила: «За последние семь недель у меня дома с Трейси сложился хороший распорядок дня.
«Я бы предпочла есть весь день, но давайте не будем забывать, что нашим телам нужна дополнительная дисциплина, учитывая, насколько активна эта кладовая в данный момент».
Хотя Мария, возможно, боролась во время различных ограничений в 2020 году, но год закончился на высоте, когда она обручилась с бизнесменом Александром.
Мария и Александр впервые начали встречаться в 2018 году, всего через два года после того, как Александр, у которого глубокие королевские связи, закончил свой семилетний брак с лучшим другом Меган Маркл Мишей Нону.
Это будет первый брак Марии, которая ранее была связана с профессиональным теннисистом Григором Димитровым с 2013 по 2015 год.
На пресс-конференции Димитров рассказал об их расколе и сказал: «Я думаю, что она находится в хорошем месте, я думаю, в ее жизни.
«Она также относится к тому типу людей, которые, когда вы принимаете такое, знаете ли, такое решение и переход, вы знаете, что это делается по правильной (причине) и во благо».
Объявляя о помолвке 17 декабря, Мария поделилась несколькими любимыми снимками с подписью: «Я сказала «да» с первого дня нашей встречи. Это был наш маленький секрет, не так ли?
В социальных сетях, чтобы поделиться своим восторгом, Александр сказал: «Спасибо, что сделали меня очень-очень счастливым мальчиком и сказали «да». Я с нетерпением жду жизни, когда буду любить вас и учиться у вас».
Пара получила поддержку от известных друзей, таких как Хилари Суонк и Лили Коллинз, как сказала Хелена Кристенсен: «Я тоже знала это с первого дня».