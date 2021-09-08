Всех жильцов экстренно эвакуировали: озвучили причины взрыва газа в жилом доме в Ногинске
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
08.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Всех жильцов экстренно эвакуировали: озвучили причины взрыва газа в жилом доме в Ногинске

12:41:199/8/2021Фото: База
0

Пострадали пять человек, все они госпитализированы.

Взрывом вынесло сразу 4 этажа

Причиной взрыва газа в девятиэтажке подмосковного Ногинска могла стать неисправность магистрального газового оборудования или строительного баллона, сообщает Интерфакс ос ссылкой на источник в экстренных службах.

Кроме того, рассматривается версия того, что жильцы одной из квартир на третьем этаже неосторожно обращались с газовой печью.

На настоящий момент известно о пяти пострадавших.

Взрыв произошел рано утром 8 сентября в девятиэтажном доме, расположенном на улице 28 июня. Пострадали не менее пяти квартир. Обрушения фиксируются с первого по четвертый этаж. 

В настоящее время все жильцы девятиэтажки эвакуированы, это около 170 человек.

Реакция дочери Норкина на свадьбу отца
Новая жена Прохора Шаляпина впала в кому
Муж застукал жену с любовницей и убил их мгновенно
На Украине рассказали об ультиматуме от США
Об отказе Байдена Зеленскому узнал весь мир
19-летний парень похвастался и был расстрелян в прямом эфире
Звезда «Папиных дочек» высказалась о Прокловой и домогательствах
Скандал в РФ: что устроили мусульманки на пляже
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Россиянки избили пришедшего на женский пляж мужчину: видео
Тело на площади в Москве: он оказался сыном артиста России
Никита Джигурда показал откровенное фото Марины Анисиной
Байден отказал Зеленскому: что произошло в Вашингтоне
Адвокат по делу Ефремова внезапно умер: как это произошло
«Снимите корону»: белорусы высмеяли выступление России на ОИ
Оправданного депутата РФ вновь отдадут под суд за убийства
«Нужно жить в страхе»: эксперт четко сказал, когда COVID отступит
пострадали людивзрыв газавзорвался дом
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Часто проверяете газовое оборудование?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскТребуются формовщики железобетонных изделий и конструкций в Бердске
12:09:09 9/8/2021
Требуются формовщики железобетонных изделий и конструкций в Бердске
Пенсионерка скончалась после жестокого изнасилования прямо на улице
12:06:42 9/8/2021
Пенсионерка скончалась после жестокого изнасилования прямо на улице
Шалаш для пыток: появилось жуткое видео с места убийства 10-летних школьниц в Кузбассе
12:02:26 9/8/2021
Шалаш для пыток: появилось жуткое видео с места убийства 10-летних школьниц в Кузбассе
Вынесло три этажа: жилой дом взорвался в подмосковном Ногинске
11:54:07 9/8/2021
Вынесло три этажа: жилой дом взорвался в подмосковном Ногинске
БердскКупим ваш авто дорого
11:33:41 9/8/2021
Купим ваш авто дорого
БердскАнглийский, танцы или спорт? Выбирайте!
11:31:47 9/8/2021
Английский, танцы или спорт? Выбирайте!
Циркач сжег родственника в лесу под Новосибирском
11:31:09 9/8/2021
Циркач сжег родственника в лесу под Новосибирском
Пенсионерка выпала из автобуса прямо на ходу и попала в больницу
11:22:08 9/8/2021
Пенсионерка выпала из автобуса прямо на ходу и попала в больницу
БердскЗапоминающийся праздник для ваших детей в Бердске
11:20:28 9/8/2021
Запоминающийся праздник для ваших детей в Бердске
Ножницами в висок ударила пьяная мать малышку за оскорбление сына на детской площадке
11:17:19 9/8/2021
Ножницами в висок ударила пьяная мать малышку за оскорбление сына на детской площадке