Всех жильцов экстренно эвакуировали: озвучили причины взрыва газа в жилом доме в Ногинске

Причиной взрыва газа в девятиэтажке подмосковного Ногинска могла стать неисправность магистрального газового оборудования или строительного баллона, сообщает Интерфакс ос ссылкой на источник в экстренных службах.
Кроме того, рассматривается версия того, что жильцы одной из квартир на третьем этаже неосторожно обращались с газовой печью.
На настоящий момент известно о пяти пострадавших.
Взрыв произошел рано утром 8 сентября в девятиэтажном доме, расположенном на улице 28 июня. Пострадали не менее пяти квартир. Обрушения фиксируются с первого по четвертый этаж.
В настоящее время все жильцы девятиэтажки эвакуированы, это около 170 человек.