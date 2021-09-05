Чудеса Петровской чудотворной иконы Божией Матери: мощные молитвы на 6 сентября

Петровская икона Божией Матери особо известна в России, ее автор митрополит Киевский и всея Руси Петр, жил в 13 веке. Это был первый митрополит, постоянной резиденцией которого была Москва. Празднование дня в честь иконы происходит 6 сентября; в этот день Церковью вспоминается перенесение мощей святого Петра в недавно отстроенную Успенскую церковь.
После смерти святителя Максима, игумен Геронтий захотел занять его место. Для этого он отправился к патриарху Константинопольскому вместе с этой иконой. Но его путешествие не увенчалось успехом.
В море начался сильный шторм и ветер. Это помешало кораблю Геронтия прибыть в Константинополь. В ночь шторма ему явилась Божья Матерь, облик которой был таким же, как на иконе, написанной святым Петром, и сказала ему, что он напрасно тратит время, путешествуя на такие большие расстояния. Также рассказала, что ему не предназначено быть митрополитом Руси. Поскольку, кто нарисовал ее образ, Петр, верный слуга Христа, должен занять эту должность. Очнувшись ото сна, Геронтий в страхе поспешил рассказать остальным членам своей команды о видении и о том, что их попытки были тщетными и что ему не будет присвоено желаемое звание.
Петровская икона Богородицы - одна из самых почитаемых святынь в России. Благодаря иконе многие православные христиане испытали ее чудо исцеления. Она стала главным символом защиты страны от разных испытаний. Перед Божией Матерью христиане просят в молитве счастье в браке, о рождении в случае бездетности и помощи при трудных родах. В таких случаях обычно читают Акафист Петровской иконы Божией Матери.