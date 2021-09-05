Чудеса Петровской чудотворной иконы Божией Матери: мощные молитвы на 6 сентября
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
05.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Чудеса Петровской чудотворной иконы Божией Матери: мощные молитвы на 6 сентября

6:00:059/5/2021Фото: eparhia.lg.ua
0

Петровская икона Богородицы - одна из самых почитаемых святынь в России. Благодаря иконе многие православные христиане испытали ее чудо исцеления.

Перед Божией Матерью христиане просят в молитве счастье в браке, о рождении в случае бездетности и помощи при трудных родах

Петровская икона Божией Матери особо известна в России, ее автор митрополит Киевский и всея Руси Петр, жил в 13 веке. Это был первый митрополит, постоянной резиденцией которого была Москва. Празднование дня в честь иконы происходит 6 сентября; в этот день Церковью вспоминается перенесение мощей святого Петра в недавно отстроенную Успенскую церковь.

После смерти святителя Максима, игумен Геронтий захотел занять его место. Для этого он отправился к патриарху Константинопольскому вместе с этой иконой. Но его путешествие не увенчалось успехом.

В море начался сильный шторм и ветер. Это помешало кораблю Геронтия прибыть в Константинополь. В ночь шторма ему явилась Божья Матерь, облик которой был таким же, как на иконе, написанной святым Петром, и сказала ему, что он напрасно тратит время, путешествуя на такие большие расстояния. Также рассказала, что ему не предназначено быть митрополитом Руси. Поскольку, кто нарисовал ее образ, Петр, верный слуга Христа, должен занять эту должность. Очнувшись ото сна, Геронтий в страхе поспешил рассказать остальным членам своей команды о видении и о том, что их попытки были тщетными и что ему не будет присвоено желаемое звание.

Петровская икона Богородицы - одна из самых почитаемых святынь в России. Благодаря иконе многие православные христиане испытали ее чудо исцеления. Она стала главным символом защиты страны от разных испытаний. Перед Божией Матерью христиане просят в молитве счастье в браке, о рождении в случае бездетности и помощи при трудных родах. В таких случаях обычно читают Акафист Петровской иконы Божией Матери.


Об отказе Байдена Зеленскому узнал весь мир
Мгновенный ответ РФ на идею Зеленского о переименовании страны
Полицейский РФ изнасиловал 18-летнюю в отделе
Захарова раскрыла истинные планы РФ по Донецку и Луганску
Симоньян объяснила отказ выходить замуж за Кеосаяна
Как убит мэр Кривого Рога: разгадку смерти нашли рядом с трупом
Скандал в РФ: что устроили мусульманки на пляже
Дело сестер Хачатурян: что показала новая экспертиза
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе
«Снимите корону»: белорусы высмеяли выступление России на ОИ
Кем оказалась девушка, cбившая детей на переходе в Москве
Россиянки избили пришедшего на женский пляж мужчину: видео
Убийца детей в Казани впервые сказал, зачем убивал
Что ждет школьника, который поправил Путина
15-летней школьнице вкололи яд в центре Москвы
Талибы сожгли молодую женщину из-за плохого обеда
праздникпраздникимолитва БогородицеПетровская икона Божией Матери
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Молитесь перед святым образом?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сергею Довлатову 80: В его любимом Ленинграде через 31 год после смерти задержали организатора "Дня Д"
5:43:36 9/5/2021
Сергею Довлатову 80: В его любимом Ленинграде через 31 год после смерти задержали организатора "Дня Д"
Новые подробности 9-дневного насилия: Ставшую секс-рабыней в подвале помогла найти жена похитителя
5:30:30 9/5/2021
Новые подробности 9-дневного насилия: Ставшую секс-рабыней в подвале помогла найти жена похитителя
Заключенные взбунтовались в хабаровской колонии №14: Есть жертвы и тяжело раненые
5:07:34 9/5/2021
Заключенные взбунтовались в хабаровской колонии №14: Есть жертвы и тяжело раненые
Самый опасный вид транспорта назвали страховщики: Он же самый популярный
4:30:06 9/5/2021
Самый опасный вид транспорта назвали страховщики: Он же самый популярный
Число зараженных коронавирусом превысило 7 млн в России на 5 сентября
4:12:43 9/5/2021
Число зараженных коронавирусом превысило 7 млн в России на 5 сентября
Байдена снова подвела память: Он не смог вспомнить название песни со свадьбы своей дочери
4:02:03 9/5/2021
Байдена снова подвела память: Он не смог вспомнить название песни со свадьбы своей дочери
Можно ли 6 сентября ходить на кладбище, работать на огороде и заниматься уборкой в праздник Петровской чудотворной иконы Божией Матери
4:00:40 9/5/2021
Можно ли 6 сентября ходить на кладбище, работать на огороде и заниматься уборкой в праздник Петровской чудотворной иконы Божией Матери
"Люба рыдала все утро": Дочь Успенской снова попала в больницу, королева шансона отрицает
3:43:28 9/5/2021
"Люба рыдала все утро": Дочь Успенской снова попала в больницу, королева шансона отрицает
Труп пятого погибшего при сходе селя опознали в Дагестане: Умер 35-летний турист из Москвы
3:16:34 9/5/2021
Труп пятого погибшего при сходе селя опознали в Дагестане: Умер 35-летний турист из Москвы
Песков посочувствовал школьнику, указавшему Путину на историческую ошибку
2:51:50 9/5/2021
Песков посочувствовал школьнику, указавшему Путину на историческую ошибку