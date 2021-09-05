6 сентября - Евтихий Тихий: зачем пренепременно нужно собрать 12 опавших листочков в этот день

6 сентября в православии почитается память мученика Евтихия Тихого, ученика Иоанна Богослова, жил Евтихий в первом - начале второго века. Святой не был причислен к лику семидесяти апостолов, но из-за своих стараний на службе получил звание апостола.После чего старшие апостолы дали ему звание епископа.
На его долю выпало много страданий, которые он мужественно переносил, за что Бог не раз спасал его от неминуемой гибели. На силу его веры не действовали ни долгий голод, ни костра, ни хищники. Старшие проповедники Евтихия назначили за это епископом. В начале 2-го века его казнили через усечение мечом.
Евтихий – тихие зори – назывался на Руси праздник. Светает теперь позже, а дни укорачиваются. По народным сведениям, шестого сентября «заря может предостеречь и окликнуть всякого, кто находится в лесу один». Поэтому на Евтихия многие боялись ходить в лес, потому что боялись блуждать или наткнуться на лесных духов.
Интересным обычаем дня было собирание листочков, а именно необходимо было собрать 12 упавших листков. Такой обряд делали, чтобы до конца осени прожить все дни счастливо. Для этого женщины ходили в лес на прогулку, где собирали опавшие листья, которые затем приносили домой. Их раскладывали на столе, после чего зажигали свечи и гадали. Также листочки раскладывали по несколько в каждой комнате, а когда свечи догорали, то листья необходимо было закопать рядом с домом под деревом.