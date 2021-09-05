Кому всегда помогает Петровский чудотворный лик иконы Божией Матери? Что нельзя делать в праздник святыни 6 сентября
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Кому всегда помогает Петровский чудотворный лик иконы Божией Матери? Что нельзя делать в праздник святыни 6 сентября

9:00:429/5/2021Фото: pixabay.com
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К образу Пресвятой Богородицы приходят пары, желающие родить ребенка. Люди с серьезными заболеваниями, те кто не знает, как справиться с накопившимся грузом проблем. А также люди, просящие исцелить своих близких от страшных болезней.

Икона помогает всем кто ей молится в храме

6 сентября все православные верующие мира отметят день памяти чудотворного образа Богоматери. В этот день вспоминается ее древняя история, которая начинается еще с 13 века, когда ее написал митрополит Киевский и всея Руси Петр.

Со святыней связывают много исторических событий, произошедших на Руси. патриарх Иов, когда он отправился к Борису Годунову, чтобы взять царство, взял с собой икону Петра.

И в 1613 году Петр взял икону с собой, уважаемую делегацию с рязанским архимандритом Феодоритом, который отправился в Кострому, чтобы призвать Михаила Федоровича Романова к царствованию и положить конец смуте.

В церковных летописях 15 века Петровский образ иконы упоминался в рассказах о спасении Москвы от завоевателей и назывался “животворящим”. Кроме того, образ могли поставить у гроба святого Петра. Она была особенно почитаема московским предстоятелем, ее приносили на поклонение к их гробницам или на крестные ходы.

С тех пор ничего не изменилось, а почет, который оказывают православные иконе, только возрастает с каждым годом. Поскольку об иконе каждый день узнает все больше людей.

К образу Пресвятой Богородицы приходят пары, желающие родить ребенка. Люди с серьезными заболеваниями, те кто не знает, как справиться с накопившимся грузом проблем. А также люди, просящие исцелить своих близких от страшных болезней.

По многочисленным рассказам, икона может помочь почти каждому. В особенности тем, кто искренне верит и надеется на ее помощь. И приходит только с добрыми намерениями.

Молитва к Петровской иконе Божией Матери начинается словами: “Всемилостивая Пресвятая Богородица, Царица Небесная, бесстыдная Надежда наша ...”.

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