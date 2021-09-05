Фанату "Зенита" сломали позвоночник во время побоища с болельщиками "Спартака". Смотрите видео

Массовая драка произошла после проведенного матча дублирующих составов «Зенита» и «Твери».
В потасовке участвовало не менее 50 фанатов «Спартака» и 25 болельщиков «Зенита», после побоища семерым потребовалась медицинская помощь, у одного подозревают перелом позвоночника.
На входе в стадион спартаковские болельщики проверяли сумки фанатов противника на наличие у них атрибутики или баннеров. После того, как полицейские стали выяснять, кто принимал участие в драке, оказалось , что в основном бились спартаковские болельщики из Твери, а не из Москвы.
На кадрах драки видно, что после потасовки восемь человек остались лежать, они были не в состоянии подняться на ноги, при этом пробегающие мимо старались нанести еще удары по лежащим ногами, некоторые из них были в балаклавах.
- Произошла потасовка, в результате которой один из участников был доставлен в больницу для оказания помощи. Сотрудники полиции устанавливают всех участников драки, - отметили в главке МВД по Тверской области.
В полицию никто не обратился, однако по факту нанесения повреждений может быть возбуждено уголовное дело.
Матч между командами «Зенит» и «Тверь» завершился вничью со счетом 2:2, сообщает РЕН ТВ.