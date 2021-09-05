Фанату "Зенита" сломали позвоночник во время побоища с болельщиками "Спартака". Смотрите видео
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Фанату "Зенита" сломали позвоночник во время побоища с болельщиками "Спартака". Смотрите видео

11:50:099/5/2021Фото: Pixabay
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В массовой драке участвовало не менее 75 футбольных фанатов, после потасовки семерым потребовалась медицинская помощь.

Полицейские ищут участников драки между футбольными фанатами

Массовая драка произошла после проведенного матча дублирующих составов «Зенита» и «Твери».

В потасовке участвовало не менее 50 фанатов «Спартака» и 25 болельщиков «Зенита», после побоища семерым потребовалась медицинская помощь, у одного подозревают перелом позвоночника.

На входе в стадион спартаковские болельщики проверяли сумки фанатов противника на наличие у них атрибутики или баннеров. После того, как полицейские стали выяснять, кто принимал участие в драке, оказалось , что в основном бились спартаковские болельщики из Твери, а не из Москвы.

На кадрах драки видно, что после потасовки восемь человек остались лежать, они были не в состоянии подняться на ноги, при этом пробегающие мимо старались нанести еще удары по лежащим ногами, некоторые из них были в балаклавах.

- Произошла потасовка, в результате которой один из участников был доставлен в больницу для оказания помощи. Сотрудники полиции устанавливают всех участников драки, - отметили в главке МВД по Тверской области.

В полицию никто не обратился, однако по факту нанесения повреждений может быть возбуждено уголовное дело.

Матч между командами «Зенит» и «Тверь» завершился вничью со счетом 2:2, сообщает РЕН ТВ.

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