Сестры Зайцевы на шоу "Секрет на миллион" раскритиковали Лободу и Ани Лорак за манеру одеваться. Смотрите видео
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
05.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Сестры Зайцевы на шоу "Секрет на миллион" раскритиковали Лободу и Ани Лорак за манеру одеваться. Смотрите видео

11:20:119/5/2021
0

Полине Гагариной сестры Зайцевы посоветовали чуть-чуть набрать веса, потому что на ее фигуре потрясающе сидят платья, но для идеальных форм ей не хватает килограммов.

Сестры Зайцевы назвали самых стильных звезд российской эстрады

В студии программы «Секрет на миллион» Татьяна и Елена Зайцевы высказались о нарядах сегодняшних знаменитостей. Самой стильной на российской эстраде они признали Валерию.

Когда-то дуэт близняшек, поющий на сцене, производил на зрителей огромное впечатление. Ослепительные блондинки выступали в специально сшитых сценических костюмах. их сестры по сей день хранят.

-Валерия восхитительна, она такая красивая и стильная. Она по одежде у меня на первом месте. Ани Лорак надо поработать над образами, она не всегда хорошо одета, ей надо кое-что что скрыть, - высказалась Татьяна.

Она с сестрой похвалила за манеру одеваться Алсу, а Светлану Лободу, наоборот, раскритиковали, отметив, что ее стиль стал напоминать варьете.

-Сейчас Собчак одевается стильно. Дубцова не очень. Про Долину мы промолчим, это наша подруга. Оля Бузова — не мое, - продолжила перечислять Татьяна.

Полине Гагариной сестры Зайцевы посоветовали чуть-чуть набрать веса, потому что на ее фигуре потрясающе сидят платья, но для идеальных форм ей не хватает килограммов.

Захарова раскрыла истинные планы РФ по Донецку и Луганску
Последние слова погибшего пилота под Москвой: что успел сказать
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
«Снимите корону»: белорусы высмеяли выступление России на ОИ
Скончалась 25-летняя участница Олимпиады-2016
19-летний парень похвастался и был расстрелян в прямом эфире
Найден предмет, который взорвал автобус в Воронеже
Названа средняя зарплата учителя в Москве: неожиданная сумма
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Звезда «Папиных дочек» высказалась о Прокловой и домогательствах
«Шариатский поселок» не на шутку напугал россиян
Муж застукал жену с любовницей и убил их мгновенно
Украинцы высмеяли слова Зеленского о «химии» с Байденом
Оправданного депутата РФ вновь отдадут под суд за убийства
Моргенштерн ответил на вопрос о принадлежности Крыма
Ей было всего 24: за что в Подмосковье убили Анастасию Огрызкову
Женщина выгнала родителей из дома за насмешку над ее доходами
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

НАТО призывает Россию к активной борьбе с талибами: Афганистан станет местом мирового террора
10:50:25 9/5/2021
НАТО призывает Россию к активной борьбе с талибами: Афганистан станет местом мирового террора
Паралимпиада-2020: Медальный зачет игр в Токио по итогам за 4 сентября
10:26:39 9/5/2021
Паралимпиада-2020: Медальный зачет игр в Токио по итогам за 4 сентября
Сорвавшаяся с колеса обозрения девушка скончалась в больнице: По факту трагедии началась проверка
10:03:04 9/5/2021
Сорвавшаяся с колеса обозрения девушка скончалась в больнице: По факту трагедии началась проверка
Что категорически нельзя делать в праздник Мученика Луппы Солунского 5 сентября?
10:00:07 9/5/2021
Что категорически нельзя делать в праздник Мученика Луппы Солунского 5 сентября?
Нежные хрустальные картинки с днем отдания Успения Пресвятой Богородицы 5 сентября: Для родных и друзей
9:45:24 9/5/2021
Нежные хрустальные картинки с днем отдания Успения Пресвятой Богородицы 5 сентября: Для родных и друзей
Сторонники Навального угрожают официальному представителю МИД Захаровой
9:38:34 9/5/2021
Сторонники Навального угрожают официальному представителю МИД Захаровой
Что можно и что никогда нельзя делать на Лупу Брусничника 5 сентября? Важные приметы народного праздника
9:31:11 9/5/2021
Что можно и что никогда нельзя делать на Лупу Брусничника 5 сентября? Важные приметы народного праздника
Смертельное ДТП: Водительское место просто снесло - Volvo влетел в автоцистерну в Новосибирской области
9:22:08 9/5/2021
Смертельное ДТП: Водительское место просто снесло - Volvo влетел в автоцистерну в Новосибирской области
Гороскоп на 6 сентября 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
9:20:05 9/5/2021
Гороскоп на 6 сентября 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
С международным днем благотворительности добрые и искренние картинки и слова для отправки каждому в праздник 5 сентября
9:15:03 9/5/2021
С международным днем благотворительности добрые и искренние картинки и слова для отправки каждому в праздник 5 сентября