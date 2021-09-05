Сестры Зайцевы на шоу "Секрет на миллион" раскритиковали Лободу и Ани Лорак за манеру одеваться. Смотрите видео

В студии программы «Секрет на миллион» Татьяна и Елена Зайцевы высказались о нарядах сегодняшних знаменитостей. Самой стильной на российской эстраде они признали Валерию.
Когда-то дуэт близняшек, поющий на сцене, производил на зрителей огромное впечатление. Ослепительные блондинки выступали в специально сшитых сценических костюмах. их сестры по сей день хранят.
-Валерия восхитительна, она такая красивая и стильная. Она по одежде у меня на первом месте. Ани Лорак надо поработать над образами, она не всегда хорошо одета, ей надо кое-что что скрыть, - высказалась Татьяна.
Она с сестрой похвалила за манеру одеваться Алсу, а Светлану Лободу, наоборот, раскритиковали, отметив, что ее стиль стал напоминать варьете.
-Сейчас Собчак одевается стильно. Дубцова не очень. Про Долину мы промолчим, это наша подруга. Оля Бузова — не мое, - продолжила перечислять Татьяна.
Полине Гагариной сестры Зайцевы посоветовали чуть-чуть набрать веса, потому что на ее фигуре потрясающе сидят платья, но для идеальных форм ей не хватает килограммов.