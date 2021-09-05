Мертвым нашли пропавшего без вести актера кемеровского театра

В Кемерове 3 сентября пропал актер местного Театра для детей и молодежи Максим Герцев.
25-летний артист уехал на автомобиле Nissan Ade темно-зеленого цвета и бесследно исчез, рассказали волонтеры «Лизы Алерт». Объявили его поиски, разослали по соцсетям ориентировку.
Вечером в субботу пришло известие, что Максима нашли мертвым.
«Герцев Максим Михайлович найден, погиб. Приносим искренние соболезнования родным и близким», — сообщили в поисковом отряде 4 сентября.
При каких обстоятельствах умер молодой актер, не уточняется.
В соцсетях Герцева говорится, что он работал в муниципальном Театре для детей и молодежи.