В полуфинал шоу «Голос 60+» вышел автомеханик из Новосибирска: Газманов напишет ему песню. Смотрите видео
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В полуфинал шоу «Голос 60+» вышел автомеханик из Новосибирска: Газманов напишет ему песню. Смотрите видео

12:38:549/5/2021Фото: Скриншот
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Андрей Забродский — разносторонний человек талантлив во всем, чем бы не занимался. На проекте Первого канала его поддержали семья и друзья.

Андрей Забродский из Новосибирска стал участником "Голос 60+"

На проекте «Голос 60+» принял участие новосибирец Андрей Забродский, который прошел слепые прослушивания с песней «Ты и я» («Машина времени»), которую слушатели знают под названиями «Солнечный остров» и «Все очень просто». Композиция была написана еще 1972 году и стала музыкальной темой для кинофильма «Афоня».

Все члены жюри одобрили исполнение сибиряка и повернулись к нему. Олег Газманов, который первым развернул кресло, предложил пойти в свою команду и пообещал, что Андрей исполнит его песню, которую еще никто не слышал - напишет новую песню специально для участника шоу.

61-летний автомеханик Андрей Забродский будет продолжать участие в проекте в команде Газманова.

- Первую часть жизни я посвятил авиации. Был летчиком, пилотом гражданской авиации, командиром корабля, возил вахтовиков на Север. Ушел на пенсию больше 20 лет назад. Работал перегонщиком автомобилей из Владивостока в Новосибирск. У нас этим не занимался только ленивый мужчина в городе. Мое отношение к музыке перевернула группа Beatles. В данный момент я из любителя превращаюсь в профессионала, – рассказал участник проекта.

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