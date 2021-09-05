В полуфинал шоу «Голос 60+» вышел автомеханик из Новосибирска: Газманов напишет ему песню. Смотрите видео

На проекте «Голос 60+» принял участие новосибирец Андрей Забродский, который прошел слепые прослушивания с песней «Ты и я» («Машина времени»), которую слушатели знают под названиями «Солнечный остров» и «Все очень просто». Композиция была написана еще 1972 году и стала музыкальной темой для кинофильма «Афоня».
Все члены жюри одобрили исполнение сибиряка и повернулись к нему. Олег Газманов, который первым развернул кресло, предложил пойти в свою команду и пообещал, что Андрей исполнит его песню, которую еще никто не слышал - напишет новую песню специально для участника шоу.
61-летний автомеханик Андрей Забродский будет продолжать участие в проекте в команде Газманова.
- Первую часть жизни я посвятил авиации. Был летчиком, пилотом гражданской авиации, командиром корабля, возил вахтовиков на Север. Ушел на пенсию больше 20 лет назад. Работал перегонщиком автомобилей из Владивостока в Новосибирск. У нас этим не занимался только ленивый мужчина в городе. Мое отношение к музыке перевернула группа Beatles. В данный момент я из любителя превращаюсь в профессионала, – рассказал участник проекта.