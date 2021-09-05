Российская туристка залезла в гроб Лазаря и застряла: Мечтала об эффектном фото. Смотрите видео

На Кипре произошел курьезный и некрасивый случай, который может негативно отразится на российских туристах и отношению к ним.
Разгорается скандал с россиянкой, которая решила сделать селфи прямо из саркофага с мощами Лазаря (по-гречески Елизария). Когда вся группа осматривала храм в честь святого, женщина залезла в Саркофаг, а сама выбраться оттуда уже не смогла, по ее словам, у нее застряла нога внутри усыпальницы.
Туристы поспешили на помощь любительнице экзотических фотографий, видео стало популярным после опубликования в Telegram-канале Mash, само происшествие произошло еще 26 августа. Гробница и сам храм святого Лазаря в Ларнаке находятся под охраной ЮНЕСКО, в теперь для россиянки может возникнуть неприятная ситуация и придется заплатить большой штраф.
Храм был построен над местом упокоения святого, который умер в 63 году. Известно, что Лазарь был воскрешен после смерти Иисусом Христом, после чего прожил еще тридцать лет. Над могилой праведника был возведен храм, который стал местом для паломничества.
Мощи святого были обнаружены 50 лет назад в мраморной усыпальнице.