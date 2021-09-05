Препарат от эпилепсии «Суксилеп» полностью исчез из аптек Бердска и Новосибирска

Установление предельной цены на препарат «Суксилеп» (1699 рублей), который является жизненно важным для многих россиян, привело к тому, что его стало невыгодно производить.
«Суксилепа» нет нигде — в поисковой системе Lekvapteke.ru появляется информация о полном отсутствии лекарства в аптеках Новосибирска, Кольцово, Краснообска, Оби, Бердска и в соседних регионах — Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле, Красноярске.
Противосудорожный препарат «Суксилеп» заменить пока нечем — его российский аналог начнут производить только в 2022 году, а зарубежные аналоги «Заронтин» и «Петнидан» не зарегистрированы в РФ. Родители детей-эпилептиков находятся в растерянности - им нечем лечит своих детей.
Глава управления Росздравнадзора по Новосибирской области Елена Хрусталева, рассказала, что ведомство сделало официальный запрос в АО «Фармимэкс» для получения информации о производстве и поставках лекарственного препарата «Суксилеп».
— При отсутствии лекарственного препарата, необходимого для постоянного приема пациентам с хроническими заболеваниями, предлагаем обратить внимание на наличие аналогов в продаже в розничной аптечной сети или обратиться к лечащему врачу для подбора схемы лечения с заменой отсутствующего на фармацевтическом рынке лекарственного препарата, — цитирует Хрусталеву НГС.