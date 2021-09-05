Препарат от эпилепсии «Суксилеп» полностью исчез из аптек Бердска и Новосибирска
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Препарат от эпилепсии «Суксилеп» полностью исчез из аптек Бердска и Новосибирска

2:12:379/5/2021Фото: ВКонтакте
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Его перестали продавать по всей стране, так как его стало невыгодно производить — родители детей-эпилептиков бьют тревогу.

"Суксилеп" - противосудорожный препарат для эпилептиков

Установление предельной цены на препарат «Суксилеп» (1699 рублей), который является жизненно важным для многих россиян, привело к тому, что его стало невыгодно производить.

«Суксилепа» нет нигде — в поисковой системе Lekvapteke.ru появляется информация о полном отсутствии лекарства в аптеках Новосибирска, Кольцово, Краснообска, Оби, Бердска и в соседних регионах — Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле, Красноярске.

Противосудорожный препарат «Суксилеп» заменить пока нечем — его российский аналог начнут производить только в 2022 году, а зарубежные аналоги «Заронтин» и «Петнидан» не зарегистрированы в РФ. Родители детей-эпилептиков находятся в растерянности - им нечем лечит своих детей.

Глава управления Росздравнадзора по Новосибирской области Елена Хрусталева, рассказала, что ведомство сделало официальный запрос в АО «Фармимэкс» для получения информации о производстве и поставках лекарственного препарата «Суксилеп».

— При отсутствии лекарственного препарата, необходимого для постоянного приема пациентам с хроническими заболеваниями, предлагаем обратить внимание на наличие аналогов в продаже в розничной аптечной сети или обратиться к лечащему врачу для подбора схемы лечения с заменой отсутствующего на фармацевтическом рынке лекарственного препарата, — цитирует Хрусталеву НГС.

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