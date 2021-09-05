Экстренно госпитализировали актрису Анастасию Макееву в клинику Москвы
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Экстренно госпитализировали актрису Анастасию Макееву в клинику Москвы

1:46:569/5/2021Фото: Instagram
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По словам супруга российской артистки, она находится под капельницей после перенесенной комы. Он полагает, что травля в СМИ подрывает ее здоровье.

Актрису Анастасию Макееву экстренно госпитализировали в Москве


Известную актрису театра и кино Анастасию Макееву экстренно доставили в больницу, сообщил ее муж на странице в Instagram в ночь на 5 сентября.
По его словам, за супругой приехали врачи скорой помощи.

-Сейчас в очередной раз была вызвана скорая, в этот раз увезли в срочном порядке в больницу! Сейчас она под капельницей! Что дальше, неизвестно! Только молиться за нее! Настя уже была в коме, и ее чудом спасли! - рассказал супруг Макеевой, поделившись видео с госпитализацией.

Впрочем, причины этого он не сообщает.

По его словам, непоправимый вред здоровью Анастасии наносит травля и недостоверная информация о ней в телешоу:

-Я официально заявляю, что если выходит передача «Прямой эфир с Малаховым», которую снимали, где ложная информация и упоминающиеся имя и фамилия моей жены, то подаю на передачу в суд, так же на СМИ, которые продолжат травлю и тем самым нанося не поправимый вред ее здоровью и физическому состоянию!

Напомним, что ранее актриса отказалась от участия в спектаклях в сентябре для восстановления здоровья.



 










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Публикация от Анастасия Макеева (@makeevan)




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