Заключенные взбунтовались в хабаровской колонии №14: Есть жертвы и тяжело раненые

Заключенные устроили беспорядки в исправительной колонии №14 в Хабаровском крае 5 сентября. Участниками стычек стали представители нескольких групп осужденных. В соцсетях появились сведения, что в результате бунта есть погибшие и пострадавшие. Предположительно, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Пока нет официального подтверждения.
Для урегулирования конфликта в колонию направлен ОМОН. По информации Mash, личный состав сотрудников ИК переведен на усиленный режим несения службы.
"Сейчас ситуация спокойная", - рассказал источник РЕН ТВ.
ИК-14 расположена под Амурском.
По предварительной версии, беспорядки начались из-за конфликта "красных" и "черных" - двух каст заключенных. Якобы убили так называемого положенца.
Общественники сообщают о двух погибших, пятеро получили тяжелые травмы.
Позже управление СКР по Хабаровскому краю подтвердило факт бунта и гибель заключенных. По официальной информации, два человека погибли, четверо пострадали в результате драки между заключенными ИК-14. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
"По информации следствия, в ИК-14 УФСИН России по Хабаровскому краю произошла драка между отбывающими наказание лицами, в результате которой погибли два человека, еще четверо пострадали, один из них госпитализирован в медицинское учреждение", - сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону в воскресенье.