Заключенные взбунтовались в хабаровской колонии №14: Есть жертвы и тяжело раненые
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Заключенные взбунтовались в хабаровской колонии №14: Есть жертвы и тяжело раненые

5:07:349/5/2021Фото: pixabay.com
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По предварительной версии, беспорядки начались из-за конфликта "красных" и "черных" - двух каст заключенных. Якобы убили так называемого положенца. ФСИН подтвердила гибель зэков.

Беспорядки произошли в хабаровской исправительной колонии

Заключенные устроили беспорядки в исправительной колонии №14 в Хабаровском крае 5 сентября. Участниками стычек стали представители нескольких групп осужденных. В соцсетях появились сведения, что в результате бунта есть погибшие и пострадавшие. Предположительно, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Пока нет официального подтверждения.

Для урегулирования конфликта в колонию направлен ОМОН. По информации Mash, личный состав сотрудников ИК переведен на усиленный режим несения службы.

"Сейчас ситуация спокойная", - рассказал источник РЕН ТВ.

ИК-14 расположена под Амурском.

По предварительной версии, беспорядки начались из-за конфликта "красных" и "черных" - двух каст заключенных. Якобы убили так называемого положенца.

Общественники сообщают о двух погибших, пятеро получили тяжелые травмы.

Позже управление СКР по Хабаровскому краю подтвердило факт бунта и гибель заключенных. По официальной информации, два человека погибли, четверо пострадали в результате драки между заключенными ИК-14. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

"По информации следствия, в ИК-14 УФСИН России по Хабаровскому краю произошла драка между отбывающими наказание лицами, в результате которой погибли два человека, еще четверо пострадали, один из них госпитализирован в медицинское учреждение", - сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону в воскресенье.

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