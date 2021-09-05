Фермы собираются убить и сжечь 100000 свиней из-за нехватки мясников после Брексита: не хватает рабочих рук

Фермеры могут быть вынуждены уничтожить почти 100000 свиней из-за нехватки мясников после Брексита для работы на бойнях, пишет dailymail.co.uk.
Ведущие деятели животноводческой отрасли говорят, что животных убивают и сжигают из-за того, что министр внутренних дел Прити Патель не включила эту работу в список дефицитных профессий, который позволил бы иностранным мясникам въезжать в Великобританию по визе квалифицированного рабочего.
Один сказал, что их озадачило то, что в списке были артисты балета, но не мясники.
Свиноводство - последняя отрасль, которая столкнулась с нехваткой рабочих рук после того, как сотни тысяч граждан ЕС вернулись в свои страны в результате Brexit и пандемии.
Нехватка водителей грузовых автомобилей, которых также нет в списке, привела к тому, что полки супермаркетов опустели, а зарплаты некоторых водителей превысили 50 000 фунтов стерлингов, в то время как производители в Шотландии заявили на прошлой неделе, что им пришлось уничтожить 2,5 миллиона крон брокколи и 1,5 миллиона цветной капусты, потому что кадровой нехватки.
На прошлой неделе Greggs стал последней сетью ресторанов быстрого питания, которая предупредила клиентов о нехватке продуктов, присоединившись к McDonald's, Nando's, KFC, Beefeater и Subway.
Доктор Зои Дэвис, исполнительный директор Национальной ассоциации свиней, сказала, что 15-процентный дефицит мясников на скотобойнях привел к тому, что отставание в 85 000 свиней, ожидающих убоя, увеличивалось на 15 000 каждую неделю.
Каждую неделю на бойню отправляется чуть более 200 000 свиней. Если их не забьют в ближайшее время, их придется уничтожить, так как кормить их становится нерентабельно.
Доктор Дэвис сказал, что консультативный комитет по миграции рекомендовал Министерству внутренних дел включить мясников в список дефицитных профессий, но их совет был проигнорирован.
«У вас есть балерины, но не мясники. Вы не могли это примирить, - сказала она. Пересмотр списка назначен не раньше следующего года.
Нехватка рабочих породила опасения, что большая часть урожая этого года может остаться гнить на полях.
Последнее исследование рынка труда, проведенное Национальным союзом фермеров, показало, что более трети вакансий для садоводов остаются незаполненными.
По данным Управления национальной статистики, в общей сложности 27 процентов компаний, занимающихся питанием и проживанием, сообщили о более низком, чем обычно, уровне запасов.
В отчете бухгалтеров Гранта Торнтона было обнаружено более 500 000 вакансий в компаниях по производству продуктов питания и напитков.
Ник Аллен из Британской ассоциации мясопереработчиков сказал: «Никто не требует, чтобы мы вернулись к свободе передвижения. Великобритания проголосовала за выход из ЕС, чтобы наши политики могли нести ответственность за принятие решений.
«Иммиграционная политика полностью находится под их контролем. Мы просим Правительство управлять политикой, чтобы мы могли осуществить плавный переход, а не закончиться этой потенциальной катастрофой. Это в их руках ».
Источник в Министерстве внутренних дел сказал: «Более свободное передвижение из ЕС - это не выход. Мясники все еще могут приехать в Великобританию, если они спонсируются, квалифицированные рабочие зарабатывают больше, чем порог заработной платы в 25 600 фунтов стерлингов ».
Официальный представитель правительства заявил: «Мы хотим, чтобы работодатели делали долгосрочные инвестиции в внутреннюю рабочую силу Великобритании, а не полагались на рабочую силу из-за границы.
«Правительство поощряет все секторы сделать занятость более привлекательной для домашних работников из Великобритании посредством обучения, выбора профессии и повышения заработной платы, а также инвестировать в усовершенствованные технологии автоматизации».