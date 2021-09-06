Новолуние сентября 2021: Благоприятные и неблагоприятные виды дел 7 сентября. Древняя молитва на богатство на новую луну

В этом году ежегодное новолуние Девы, которое начнется в 03.10 по московскому времени, оно предназначено для решения разных задач с приятной дозой творчества, романтики и экстрасенсорного озарения.
В разгар сезона Девы самосовершенствование не может не быть на высоте, поскольку этот знак земли правит шестым домом хорошего самочувствия и повседневной жизни. Чтобы в мельчайших деталях построить себе план исполнения будущей мечты, необходимо следовать советам, которые особенно помогают в период Новолуния в Деве.
Дева известна как перфекционистка и большая поклонница поддержания вещей в чистоте и порядке. Но это только один из способов проявления энергии Девы. У изменчивого знака Земли есть и другая сторона, которая гораздо более мистичная. Что делает это новолуние еще более особенным, потому что есть гармоничные переходы, которые его сопровождают.
В сентябрьское новолуние будет самым правильным решением - навести порядок абсолютно везде. В первую очередь можно начать с того, что вас окружает: ваша комната, дом, кухня или гостиная. Работа в огороде, такая как сбор урожая принесет максимальный эффект от будущего хранения овощей.
После того как убрали окружающую обстановку пора браться за себя. В первую очередь нужно разобраться со своим духовным состоянием. А потом - не помешает поход в салон красоты или покупка новой вещи.
Чтобы наладить свое внутреннее состояние, существует интересный обряд, который совершается исключительно на Новую Луну в знаке девы.
Новолуние символизирует новый старт. Луна скрыта из виду, вот почему это прекрасное время для работы над своей темной стороной или теневым "я". Попробуйте найти инновационные способы использовать свои отрицательные черты в позитивном ключе. Например, если вы умеете манипулировать людьми, вы можете использовать свои способности, чтобы попытаться продвинуться в своей карьере. Если вы чрезмерно эмоциональны, вы можете использовать свое сочувствие для общения со своим партнером.