Магнитные бури в сентябре 2021 года: Даты мощных вспышек

Геомагнитная активность достигнет больших отметок по балльной системе три раза за сентябрь. Поскольку магнитное поле земли очень чувствительно к солнечным всплескам, то геоудары будут особенно ощутимы и среди людей, особенно среди метеозависимых и среди тех, кто переносит какие-либо хронические заболевания.
Известно, что корональные дыры имеют плотность в сто раз меньше, чем в остальной области короны, поэтому солнечный поток с высокой скоростью, остается геоактивным несколько дней подряд.
Поэтому в сентябре 2021 года минимум шесть дней будут с отрицательной геомагнитной активностью. Определены примерные даты солнечных вспышек и магнитных бурь.
Первые серьезные удары сентября уже прошли - плохая космическая погода продержалась целых три дня, с 1 сентября до вечера 4 сентября. Метеопаты такой период ощутили на себе очень отрицательно. У многих поднималось давление, появилась бессонница, безостановочно болела голова, а некоторые даже пошатывались.
Вторая сильная и продолжительная буря ожидается 10 по 12 сентября, начнется волнение ночью и закончится также 12 числа.
В магнитные бури случаются автомобильные и авиакатастрофы, а также травмы в различных отраслях промышленности. Наряду с этим медики обнаружили, что в период магнитных бурь увеличивается (в 5 раз) количество самоубийств.
Кроме того, через несколько дней после окончания вспышки увеличивается количество инсультов с инфарктами, а также гипертонических кризов. Различные данные показывают, что во время штормов этот показатель сразу же повышается на 15%.
Последняя и продолжительная буря ожидается в последних числах месяца 29 – 30 сентября. В этот период активность солнечного ветра достигнет высоких отметок и продлится два дня беспрерывно.
Кроме того, волнения будут происходить в следующие периоды:
- 13 сентября (с 15:15 до 21:07);
- 16 сентября (с 20:05 до 23:45);
- 22 сентября (с 09:45 до 15:30).
Для того чтобы не допустить сильно влияния магнитной активности Земли, необходимо предпринять ряд профилактических мер, которые существенно снизят болезненные ощущения в сложное для организма время.
Добавьте в свой рацион больше полезных продуктов
Магний
Этот минерал важен для здоровой нервной системы. Дефицит магния оказывает ингибирующее действие на несколько нейромедиаторов, которые поддерживают передачу сигналов между нервными клетками.
Магний содержится в: шпинате, темном шоколаде, салате, бананах, абрикосах, миндале, грецком орехе, чечевице, коричневом рисе, тыквенных семечках. Кроме того, можно использовать добавку магния. Проконсультируйтесь с врачом о правильной дозировке.
Омега-3
Многочисленные исследования показывают положительные действия омега-3 жирных кислот на нервную систему человека. В частности, в снижении риска нейродегенеративных заболеваний и острых неврологических травм.
Включите в свой рацион продукты, богатые омега-3 жирными кислотами: льняное масло, семена чиа, грецкие орехи, сардины, лосось, брюссельская капуста, цветная капуста, шпинат и рапсовое масло - главные источники этого витамина.
Дополнительные советы
- Не курите и не употребляйте другие табачные изделия.
- Хорошо отдыхайте и высыпайтесь после долгого напряженного дня.
- Возьмите под контроль уровень сахара в крови и кровяное давление.
- Пейте много воды и других жидкостей, потому что обезвоживание вредно для нервной системы.
- Ограничьте потребление кофеиносодержащих и алкогольных напитков.
- Займитесь упражнениями для увеличения объема вашего внимания и сосредоточенности.
- Принимайте контрастный душ - несколькими секундами холодного душа, чтобы стимулировать нервную систему. Однако избегайте области головы.