Паралимпиада-2021 в Токио: Итоговый медальный зачет Игр всех сборных мира
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Паралимпиада-2021 в Токио: Итоговый медальный зачет Игр всех сборных мира

11:39:449/6/2021Фото: pexels.com
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Сборная России завершила Игры на четвертом месте с 36 золотыми, 33 серебряными и 49 бронзовыми медалями.

Китайская команда завоевала 96 золотых

Сборная Китая завершила Паралимпиаду в Токио на первом месте в медальном зачете.

Китайская команда завоевала 96 золотых, 60 серебряных и 51 бронзовую медаль на соревнованиях в Японии. Китай показал лучший результат как по количеству золотых медалей, так и по общему числу наград (207).

На втором месте Паралимпиаду закончила Великобритания, третьей стала команда США. Сборная России завершила Игры на четвертом месте с 36 золотыми, 33 серебряными и 49 бронзовыми медалями.

Церемония закрытия Паралимпиады в Токио состоялась 5 сентября.

Топ-10 медального зачета Паралимпиады

Игры в Токио состоялись

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