Паралимпиада-2021 в Токио: Итоговый медальный зачет Игр всех сборных мира

Сборная Китая завершила Паралимпиаду в Токио на первом месте в медальном зачете.
Китайская команда завоевала 96 золотых, 60 серебряных и 51 бронзовую медаль на соревнованиях в Японии. Китай показал лучший результат как по количеству золотых медалей, так и по общему числу наград (207).
На втором месте Паралимпиаду закончила Великобритания, третьей стала команда США. Сборная России завершила Игры на четвертом месте с 36 золотыми, 33 серебряными и 49 бронзовыми медалями.
Церемония закрытия Паралимпиады в Токио состоялась 5 сентября.
Топ-10 медального зачета Паралимпиады