За одобрение нацизма и преступлений фашистов заключенный снова отправится под суд

Завершилось расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя Красноярского края. Мужчину обвиняют в реабилитации нацизма, совершенной публично. Об этом рассказали АиФ-Красноярск в Следственном отделе по Черногорску
Известно, что с января по февраль 2021 года обвиняемый, находился в тюрьме за ранее совершенное преступление. В это время он отрицал факты, установленные приговором Международного военного трибунала, требующим наказания главных военных преступников европейских стран оси в годы Второй мировой войны. Кроме того, заключённый одобрял действия военных преступников.
Обвиняемый публично убеждал осуждённых в правильности действий нацистов, одобрял идеологию нацизма, положительно оценивая и поддерживая действия нацистов в период Второй мировой войны и положительно отзывался об уничтожении представителей различных этнических и социальных групп, других национальностей за исключением русских и немцев, в том числе в концентрационных лагерях.
Мужчина также озвучивал способы насилия и положительно оценивал политику расовой дискриминации в нацистской Германии. Также заключённый публично полностью отрицал вину лидеров нацистской Германии в совершении преступлений против мира и человечности.
В данный момент молодой красноярец заплатит штраф в 30 тысяч рублей.
Следователи собрали достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело в ближайшее время направят в суд для рассмотрения по существу.