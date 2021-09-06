За одобрение нацизма и преступлений фашистов заключенный снова отправится под суд
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За одобрение нацизма и преступлений фашистов заключенный снова отправится под суд

11:39:259/6/2021Фото: pexels
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Следователи передали уголовное дело для рассмотрения в судебную инстанцию.

Мужчина положительно отзывался в отношении насилия

Завершилось расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя Красноярского края. Мужчину обвиняют в реабилитации нацизма, совершенной публично. Об этом рассказали АиФ-Красноярск в Следственном отделе по Черногорску

Известно, что с января по февраль 2021 года обвиняемый, находился в тюрьме за ранее совершенное преступление. В это время он отрицал факты, установленные приговором Международного военного трибунала, требующим наказания главных военных преступников европейских стран оси в годы Второй мировой войны. Кроме того, заключённый одобрял действия военных преступников.

Обвиняемый публично убеждал осуждённых в правильности действий нацистов, одобрял идеологию нацизма, положительно оценивая и поддерживая действия нацистов в период Второй мировой войны и положительно отзывался об уничтожении представителей различных этнических и социальных групп, других национальностей за исключением русских и немцев, в том числе в концентрационных лагерях.
Мужчина также озвучивал способы насилия и положительно оценивал политику расовой дискриминации в нацистской Германии. Также заключённый публично полностью отрицал вину лидеров нацистской Германии в совершении преступлений против мира и человечности.
В данный момент молодой красноярец заплатит штраф в 30 тысяч рублей‍.

Следователи собрали достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело в ближайшее время направят в суд для рассмотрения по существу.

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