Ипотека по ставке всего 2,85% в «АВС-М»

Дом является своеобразной крепостью, где стены помогают спрятаться от суеты будних дней, отдохнуть после работы, провести время вместе с семьей и просто расслабиться в спокойной обстановке. «АВС-М» предлагает жителям и гостям Бердска приобрести свою «крепость» в доме 3-й очереди в ЖК «Центральный».
ЖК «Центральный» – это не только выгодное расположение будущей квартиры в самом центре города, где рядом находится вся доступная инфраструктура, но и расширенные возможности для проживания с максимальным комфортом.
Дом 3-й очереди является одноподъездной 10-этажкой с двумя лифтами: пассажирским и грузовым, и собственной парковкой на 49 автомобильных мест. Доступ к парковке осуществляется прямо с жилого этажа. Будущему хозяину квартиры не придется думать над тем, где припарковать свой автомобиль; как его отогреть в сильные морозы, чтобы он завелся; или переживать над тем, что имущество могут похитить. Подземная парковка оборудована всеми необходимыми удобствами для того, чтобы и у автомобиля было свое жилое место.
Ипотека на место для машины в ПАО Сбербанк – это кредит, позволяющий заемщику решить проблему с парковкой своего автомобиля.
УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА:
• ставка – 8,9%;
• первоначальный взнос – от 25%;
• срок кредита – до 30 лет.
Рядом с домом расположены все необходимые магазины и супермаркеты, дошкольные учреждения, детские сады и школы, торгово-развлекательные центры, остановки общественного транспорта в разные точки города, аптеки, муниципальные и частные оздоровительные учреждения, парк для прогулок на свежем воздухе, городской дворец культуры. Разве это не лучший подарок для себя и своей семьи?
«АВС-М» запустили новую ипотечную программу с уникальной ставкой 2,85% от ПАО Сбербанк, которая действует на весь срок кредитования.
УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА:
• срок – до 20 лет;
• минимальный размер первоначального взноса – 20%;
• сумма кредита – до 3 000 000 руб.;
• заемщик – гражданин РФ;
• объект недвижимости – квартира.
СПОСОБ ПРИОБРЕТЕНИЯ:
• приобретение у юридического лица квартиры, находящейся на этапе строительства. Схема сделки – ДДУ.
Заявку на ипотечный кредит можно подать самостоятельно, или обратившись к сотрудникам «АBС-М». Телефон для связи +7(383-41) 310-03-54. Посетите сайт компании, чтобы подробно ознакомиться с планировкой своей будущей квартиры new.avc-m.ru.
Экскурсии по квартирам ежедневно по предварительному звонку.
Отдел продаж «ABC-M»:
+7 (983) 510-02-54