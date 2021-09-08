Требуются формовщики железобетонных изделий и конструкций в Бердске
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Требуются формовщики железобетонных изделий и конструкций в Бердске

12:09:099/8/2021Фото: "Курьер.Среда"
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Подробности по т. 8-913-719-97-92.

вакансии
Требуются

Требуются формовщики железобетонных изделий и конструкций
т. 8-913-719-97-92

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