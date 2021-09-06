Два человека погибли в драке между заключёнными в хабаровской колонии

В Хабаровском крае конфликт между заключенными перерос в драку, погибли два человека. Об этом сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального СУ СК Дарья Немцева.
Данное происшествие произошло в ИК-14 в Амурске.
Старший помощник руководителя регионального СУ СК Дарья Немцева рассказала, что будет дана правовая оценка действиям сотрудников исправительного учреждения, в том числе будет проверяться, принимались ли меры к предотвращению конфликта между осужденными.
Между тем во ФСИН сообщили, что на место происшествия приехало руководство регионального управления ведомства, сотрудники СК и прокуратуры, которые выяснят все обстоятельства ЧП. Также в Хабаровский край направили представителей центрального аппарата ФСИН.
В результате инцидента погибли два человека, ещё четыре человека пострадали, одного из них госпитализировали.
Уголовное дело открыли по статьям "Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества", и "Убийство двух лиц".