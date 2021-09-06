За неприготовленный обед мужчина "дал леща" возлюбленной и убил ее
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
06.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

За неприготовленный обед мужчина "дал леща" возлюбленной и убил ее

5:03:579/6/2021Фото: Pexels
0

Суд назначил ему 7 лет колонии строгого режима.

Из за алкогольного опьянения мужчина избил сожительницу

Суд Ордынского района  Новосибирской области поддержал обвинение по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Сообщают, что  в сентябре 2019 года в деревне Сушиха Ордынского района Александр Сальников избил свою сожительницу, за то что она не приготовила обед. При этом сообщается, что   Александр Сальников был дома  распивал спиртные напитки вместе со своей сожительницей.  Мужчина несколько раз ударил свою возлюбленную ладонью по затылку. Как поясняет задержанный, дал ей леща.

В результате инцидента у  пострадавшей обнаружили закрытую тупую черепно-мозговую травму от которой женщина скончалась.

Суд Ордынского районе признал Александра Сальникова виновным и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Помимо этого суд рассмотрел иск  отца потерпевшей и взыскал с виновного больше 400 тысяч рублей морального вреда и расходов на погребение. Виновный с приговором не согласился и подал апелляционную жалобу.

«Унизительное фото»: над Зеленским посмеивается вся сеть
Захарова раскрыла истинные планы РФ по Донецку и Луганску
Скандал в РФ: что устроили мусульманки на пляже
Что известно об убийстве российского подполковника в Донбассе
Массовый бунт в Белоруссии: что происходит
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
Последние слова погибшего пилота под Москвой: что успел сказать
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Новая жена Прохора Шаляпина впала в кому
Повышенная потливость по ночам — сигнал страшного недуга
Трагедия в столице: взрыв автобуса убил 20 солдат
«Он сгорел за месяц»: детали смерти Романа Шадрина
Уже 17: почему "Ашан" массово закрывает свои магазины в РФ
Везли 20 наград: сразу 4 спортсменов трагически погибли в РФ
Скончалась 25-летняя участница Олимпиады-2016
Кем оказалась девушка, cбившая детей на переходе в Москве
алкогольубилсожительницасуп
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Мужчина виноват?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

За неприготовленный обед мужчина "дал леща" возлюбленной и убил ее
5:03:57 9/6/2021
За неприготовленный обед мужчина "дал леща" возлюбленной и убил ее
БердскКладовщик, карщик-грузчик требуются в крупную компанию в Бердске
5:01:00 9/6/2021
Кладовщик, карщик-грузчик требуются в крупную компанию в Бердске
17 856 новых зараженных COVID-19 выявили в России за сутки
4:55:41 9/6/2021
17 856 новых зараженных COVID-19 выявили в России за сутки
БердскИпотека по ставке всего 2,85% в «АВС-М»
4:51:13 9/6/2021
Ипотека по ставке всего 2,85% в «АВС-М»
БердскГолодный бердчанин с ножом украл продукты из магазина
4:43:32 9/6/2021
Голодный бердчанин с ножом украл продукты из магазина
Две женщины погибли: КамАЗ снес пешеходов прямо на "зебре"
4:25:04 9/6/2021
Две женщины погибли: КамАЗ снес пешеходов прямо на "зебре"
Новолуние сентября 2021: Благоприятные и неблагоприятные виды дел 7 сентября. Древняя молитва на богатство на новую луну
4:00:14 9/6/2021
Новолуние сентября 2021: Благоприятные и неблагоприятные виды дел 7 сентября. Древняя молитва на богатство на новую луну
Война в Афганистане закончена, заявили боевики Талибана*
3:54:00 9/6/2021
Война в Афганистане закончена, заявили боевики Талибана*
После смерти домашнего животного мужчина пришел с топором в ветклинику и устроил погром
3:49:52 9/6/2021
После смерти домашнего животного мужчина пришел с топором в ветклинику и устроил погром
Мощное землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Иркутске
3:31:44 9/6/2021
Мощное землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Иркутске