За неприготовленный обед мужчина "дал леща" возлюбленной и убил ее

Суд Ордынского района Новосибирской области поддержал обвинение по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Сообщают, что в сентябре 2019 года в деревне Сушиха Ордынского района Александр Сальников избил свою сожительницу, за то что она не приготовила обед. При этом сообщается, что Александр Сальников был дома распивал спиртные напитки вместе со своей сожительницей. Мужчина несколько раз ударил свою возлюбленную ладонью по затылку. Как поясняет задержанный, дал ей леща.
В результате инцидента у пострадавшей обнаружили закрытую тупую черепно-мозговую травму от которой женщина скончалась.
Суд Ордынского районе признал Александра Сальникова виновным и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Помимо этого суд рассмотрел иск отца потерпевшей и взыскал с виновного больше 400 тысяч рублей морального вреда и расходов на погребение. Виновный с приговором не согласился и подал апелляционную жалобу.