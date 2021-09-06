Оппозиционеров Марию Колесникову и Максима Знака приговорили к 11 и 10 годам тюрьмы
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Оппозиционеров Марию Колесникову и Максима Знака приговорили к 11 и 10 годам тюрьмы

5:09:119/6/2021Фото: @sobollubov
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Дело рассматривалось в закрытом порядке, неравнодушные ждали приговора на улице.

Мария Колесникова и Максим Знак проведут ближайшее десятилетие в тюрьме

В Белоруссии прошел суд над оппозиционными активистами Марией Колесниковой и Максимом Знаком. Их приговорили к 11 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Подсудимых обвинили в создании экстремистской организации и заговоре с целью захвата власти. О приговоре стало известно из сообщения Tut.by. Оглашение приговора было публичным несмотря на то, что дело рассматривалось в закрытом порядке. В зале находилось большое количество оппозиционеров, белорусы ждали приговор на улице около здания суда. По данным портала, вынесенный приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

Год назад 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых объявленные результаты стали толчком для протестов по всей стране. ЦИК огласил результаты, в которых Александр Лукашенко набрал 80%, это и стало отправной точкой для населения страны, которое понимало, что результаты сфальсифицированы. Оппозиция объявила о создании Координационного совета, который должен был стать платформой для диалога с властью, в его числе была и Мария Колесникова.

В сентябре 2020 года активистка была похищена в центре Минска силовиками, которые попытались вывезти ее за пределы республики, однако Мария Колесникова порвала свой паспорт, чтобы не покидать родины. Ее арестовали и отправили в СИЗО.

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