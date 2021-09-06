«Мю»-штамм коронавируса может возникнут в России, предупредил иммунолог

В России уже ходит, по всей видимости, новая мутация COVID-19, которая устойчива к антителам. Данный штамм называется «мю». Об этом рассказал врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
- В России он есть наверняка. Думаю, что пока небольшой процент. Но мы не знаем точно, потому что интенсивность полногеномного секвенирования, то есть количество образцов, которое ежедневно секвенируют в России, очень маленькое. Оно ни в какое сравнение с британским не идет, там на порядки разница, — рассказал Крючков для «Ленты.ру».
По словам специалиста, редкость появления и невысокие темпы секвенирования могут привести к тому, что новая колумбийская модификация может быть не сразу замечена, а ее всплеск будет обнаружен позже.
- Но наберет ли силу "мю" — вопрос, потому что в данном случае он пришел на поляну, которая занята очень сильным игроком. Чтобы начать откусывать кусок от этой популяционной истории, нужно быть еще сильнее, — добавил иммунолог.
Ученые пока затрудняются сравнивать по силе штаммы коронавируса «мю», обнаруженные в Колумбии, с «дельта» и «дельта плюс». По словам специалистов, колумбийская мутация способна уклоняться от защиты антителами.