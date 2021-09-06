Россиянку арестовали в Белоруссии из-за клеветы в адрес президента

Гражданку России Ирину Викхольм, обвиняемую в клевете в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair, задержали в Бресте. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь посольства России в Минске Алексей Маскалев в понедельник.
По его словам, Ирина Викхольм сама не обращалась с просьбой о встрече с консулом, тем не менее посольство России запросили консульский доступ, и представители генконсульства РФ в Бресте встречались с задержанной. У Ирины Викхольм есть адвокат, который занимается ее делом, жалоб на условия содержания она не высказывала. На данный момент дипломаты следят за ситуацией, необходимая консульская поддержка ей оказана.
Ранее незарегистрированный правозащитный центр "Весна" сообщал, что Ирина Викхольм находится в СИЗО в Бресте с мая. Из за опубликованной в Twitter фотографии Лукашенко и "клеветнические сведения о совершении им акта терроризма и авиапиратства". Обвинили её по части 2 статьи 367 УК РБ ("Клевета в отношении президента"). Прокуратура Бреста 1 сентября сообщила, что направила в суд уголовное дело в отношении россиянки, которой инкриминировано распространение заведомо ложных измышлений, позорящих президента Республики Беларусь, и обвиняя его в тяжком преступлении.