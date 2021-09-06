Новые подробности убийства матери и двух ее детей: 20 ударов нанес ножом сожитель, трупы лежали 3 недели

Несколько дней назад «Курьер. Среда. Бердск» сообщал о трагедии в Кузбассе, где 1 сентября в посёлке Яшкино в одной из квартир обнаружили тело 28-летней Аллы (имя изменено, — прим. ред.) и ее двух детей: 9-летнего сына и 7-летней дочери с признаками насильственной смерти.
На едкий трупный запах пожаловались соседи. Когда квартиру вскрыли, обнаружили следы, благодаря которым в течение нескольких часов установили мужчину, причастного к преступлению, его задержали. Им оказался 27-летний сожитель Аллы. На допросе мужчина сознался в содеянном.
Как стало известно, мать с двумя детьми убили 6 августа. С Аллой поссорился ее 27-летний возлюбленный. В какой-то момент мужчина взял нож и нанёс любимой более 20 ударов ножом. Испугавшись, что дети расскажут о преступлении, он также расправился и с 9-летним сыном и 7-летней дочерью Аллы.
«Курьер. Среда. Бердск» 6 сентября удалось побеседовать с давней подругой Аллой, Екатериной, которая рассказала, что у молодой матери в посёлке проживал брат. О мотивах преступника девушка не предполагает, говорит, что с Аллой они общались редко. Подробностей личной жизни до конца не знала.
— Подробности я не знаю. Сама живу в Новосибирске. А Галя жила в Кемеровской области, в поселке городского типа Яшкино. Мы знакомы очень давно, но не общались близко, только при встрече. У неё есть брат, он тоже там. Но ему сейчас не до журналистов, я думаю, — рассказала Екатерина.
Известно, что дети Аллы учились в интернате, а сожитель работал в «КДВ Яшкино». Сейчас мужчине предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу. Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.
В ближайшее время «Курьер. Среда. Бердск» свяжется с родственниками погибшей, следите за новостями.