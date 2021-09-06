Мужчина избил врача скорой, который приехал на вызов к его сыну

Ночью 13 декабря 2020 года в Кировском районе города Новосибирска мужчина избил медицинского работника.Следственным отделом по Кировскому району города Новосибирск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений).
Инцидент начался с того, что врач-реаниматолог в составе бригады скорой медицинской помощи прибыл на вызов в многоквартирный дом в Кировском районе для оказания помощи ребенку. При входе в квартиру между 38-летним отцом ребёнка и врачом возникла ссора из-за малозначительного повода. Конфликт перерос в драку. Отец ребёнка нанёс удар врачу-реаниматологу.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, выполнен весь комплекс следственных и процессуальных действий. В связи с эти уголовное дело скоро поступит в суд.
Вину в совершенном преступлении фигурант по делу не признал.