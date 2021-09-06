Человек с именем "Билет Призыва нет" получил военник через два года борьбы

Спустя два года борьбы житель Троицка получил освобождение от армии и военный билет. Молодой человек прославился тем, что сначала сменил имя на «Пельмень Кондольский», а позже на «Билет Призыва нет». Реальным у него осталось только отчество.
С последним именем он получил освобождение от службы в армии и военный билет. Этим Роман Грошев (такое имя было при рождении) поделился в соцсетях.
«Я получил военник спустя два года. Два года работы для получения военника без службы; два месяца бюрократии; два месяца похода в больницу за результатами анализов; 15 походов в военкомат. И все не зря, ведь я получил военный билет! Сегодня я сильно счастлив», — написал Билет у себя во «ВКонтакте».
Первый раз Роман изменил данные паспорта для участия в конкурсе от производителя пельменей, где стал победителем. Ему подарили 200 кг пельменей. Приз он предпочел получить деньгами, передает URA.RU.
А накануне призыва в армию он снова изменил имя и прошел психиатрическую экспертизу. В итоге его признали негодным к службе и выдали "белый билет".