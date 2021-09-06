Усекновения главы Иоанна Предтечи 11 сентября: Кто отрубил голову святому и за что? История праздника 
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Усекновения главы Иоанна Предтечи 11 сентября: Кто отрубил голову святому и за что? История праздника 

10:45:039/6/2021,Ирина НоваяФото: https://commons.m.wikimedia.org/
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Ирод не решался убить Иоанна, признавая его великим пророком. Но для Иродиады Креститель стал живым напоминанием о грехе.

Светлая жизнь Иоанна оборвалась мрачной кончиной. Его несправедливая казнь сделала праздник Усекновения скорбным и постным днём
Светлая жизнь Иоанна оборвалась мрачной кончиной. Его несправедливая казнь сделала праздник Усекновения скорбным и постным днём

В субботу 11 сентября 2021 года православный мир отметит Усекновение главы последнего библейского пророка – Иоанна. Церковь называет его ангелом пустыни, ведь вся его жизнь была подчинена служению Сыну Божьему. Рождением Иоанна Иисус был предвозвещён, а руками – крещён. Отсюда титулы «Предтеча» и «Креститель».
Светлая жизнь Иоанна оборвалась мрачной кончиной. Его несправедливая казнь сделала праздник Усекновения скорбным и постным днём. С историей события связана непростая история, произошедшая в Галилее в первые десятилетия нашей эры.

Суровый обличитель
Большая часть земного пути Иоанна проходила в пустыне. Как только Иисус крестился у него, пророк и сам «вышел из тени». Послушать Иоанна собирались толпы народа. Но не проповеди выходили из его уст: Иоанн отчитывал присутствующих за грехи.
В это время иудейские земли были поделены между сыновьями Ирода Великого – того самого, на чьей совести геноцид младенцев. Галилея досталась Ироду Антипе, который оказался немногим лучше отца. Он увёл у брата законную супругу Иродиаду.
Как только Ирод появился перед Иоанном, желая слушать речи пророка, тот прилюдно обвинил его в грехе прелюбодейства. Ирод приказал стражникам арестовать Крестителя. Для Иоанна потянулись дни тяжёлого заключения.

Цена танца
Ирод не решался убить Иоанна, признавая его великим пророком. Но для Иродиады Креститель стал живым напоминанием о грехе. Неверная супруга искала возможность оборвать жизнь Иоанна. И такой шанс появился.
На одном из пиров дочь Иродиады Саломея решила развлечь гостей откровенным танцем. Те были в восторге. Ирод подозвал девушку, желая отблагодарить её тем, что она попросит. Саломея смутилась и решила посоветоваться с матерью. Та ожидаемо потребовала голову Иоанна на блюде.
Просьба испугала Ирода, но отступить от данного слова он уже не смог. В темницу к Иоанну послали стражника, который исполнил желание Иродиады и Саломеи.

Потеря и обретение
Пир закончился, а голова осталась у Иродиады. Церковное предание говорит, что неверная супруга хранила реликвию в своей комнате, потешаясь над ней. Когда Иродиада забыла об «игрушке», её смогла украсть служанка по имени Иоанна. Голову пророка она погрузила в глиняный сосуд и с почтением закопала на склоне Елеонской горы.
Спустя годы голову случайно откопал благочестивый вельможа, желающий построить церковь. В ней реликвия хранилась до его смерти, а после её несколько раз теряли и обретали. Голова Иоанна успела дважды побывать в Константинополе и попасть в руки крестоносцем. Сейчас разные её части хранятся в Армении, Италии, Сербии, Греции и Франции.

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