Людей эвакуировали со станции метро "Проспект Вернадского" в Москве
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
06.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Людей эвакуировали со станции метро "Проспект Вернадского" в Москве

11:03:539/6/2021Фото: pixabay.com
0

Нет движения от "Юго-Западной" до "Университета" для проверки одного состава.

метро
Со станции метро "Проспект Вернадского" в Москве эвакуировали людей

В Московском метро остановлено движение поездов между "Юго-Западной" и "Университетом".

На Сокольнической линии метро Москвы нет движения, сообщили вечером 6 сентября в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Нет движения от "Юго-Западной" до "Университета" для проверки одного состава. В обратном направлении — движение с увеличенными интервалами", - говорится в информации дептранса.

Людей эвакуировали со станции метро "Проспект Вернадского" в Москве, она закрыта и на вход, и на выход.

Поезда по направлению из центра проезжают станцию без остановки. Сотрудники делают все для скорейшего восстановления движения, уточнили в ведомстве.

Ведущего Первого канала попытались убить прямо на съемках
Кем оказалась девушка, cбившая детей на переходе в Москве
Байден отказал Зеленскому: что произошло в Вашингтоне
«Он сгорел за месяц»: детали смерти Романа Шадрина
Названа невосприимчивая к COVID группа людей
Скончалась 25-летняя участница Олимпиады-2016
Трагедия на свадьбе: 17 гостей погибли на месте
Акула напала на мужчину и откусила ему руку
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
Везли 20 наград: сразу 4 спортсменов трагически погибли в РФ
Анекдот Вассермана про блондинок: хохочет вся страна
Пропавшего без вести 25-летнего актера РФ нашли мертвым
Она отказалась: за что талибы убили многодетную мать
Телеведущий Норкин женился во второй раз: реакция дочери
Вылетевший из Москвы пассажирский самолет подал сигнал тревоги
Убийца детей в Казани впервые сказал, зачем убивал
остановкиметродвижение поездовэвакуировали людей
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Бомба?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Людей эвакуировали со станции метро "Проспект Вернадского" в Москве
11:03:53 9/6/2021
Людей эвакуировали со станции метро "Проспект Вернадского" в Москве
Магнитные бури в сентябре 2021 года: Даты мощных вспышек
11:00:03 9/6/2021
Магнитные бури в сентябре 2021 года: Даты мощных вспышек
Расчлененным нашли тело пропавшей без вести 17-летней девушки: Водитель не довез до места
10:56:45 9/6/2021
Расчлененным нашли тело пропавшей без вести 17-летней девушки: Водитель не довез до места
Усекновения главы Иоанна Предтечи 11 сентября: Кто отрубил голову святому и за что? История праздника 
10:45:03 9/6/2021
Усекновения главы Иоанна Предтечи 11 сентября: Кто отрубил голову святому и за что? История праздника 
Человек с именем "Билет Призыва нет" получил военник через два года борьбы
10:38:40 9/6/2021
Человек с именем "Билет Призыва нет" получил военник через два года борьбы
Незнакомец жестоко избил до перелома черепа ожидавшего ночью такси в Новосибирске
10:15:58 9/6/2021
Незнакомец жестоко избил до перелома черепа ожидавшего ночью такси в Новосибирске
Эти 3 имени подходят осенним девочкам: характер детей, рожденных осенью
10:00:08 9/6/2021
Эти 3 имени подходят осенним девочкам: характер детей, рожденных осенью
Умер легендарный актер Жан-Поль Бельмондо
9:45:29 9/6/2021
Умер легендарный актер Жан-Поль Бельмондо
Водитель Toyota Mark II врезался в фонарь и мгновенно скончался в Новосибирске
9:37:52 9/6/2021
Водитель Toyota Mark II врезался в фонарь и мгновенно скончался в Новосибирске
За нападение на бойца ОМОНа во время протестной акции 3 года колонии получил художник
9:24:23 9/6/2021
За нападение на бойца ОМОНа во время протестной акции 3 года колонии получил художник