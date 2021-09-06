В Московском метро остановлено движение поездов между "Юго-Западной" и "Университетом".
На Сокольнической линии метро Москвы нет движения, сообщили вечером 6 сентября в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Нет движения от "Юго-Западной" до "Университета" для проверки одного состава. В обратном направлении — движение с увеличенными интервалами", - говорится в информации дептранса.
Людей эвакуировали со станции метро "Проспект Вернадского" в Москве, она закрыта и на вход, и на выход.
Поезда по направлению из центра проезжают станцию без остановки. Сотрудники делают все для скорейшего восстановления движения, уточнили в ведомстве.