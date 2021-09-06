Саакашвили заявил, что готов сесть в грузинскую тюрьму

Михаил Саакашвили, экс-лидер Грузии, занимающий в настоящее время должность в Раде Украины, сделал серьезное заявление. По словам политика, он не только готов сесть в тюрьму, но и уверен, что народ его родины освободит бывшего президента. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».
Ранее Саакашвили сообщил, что посетит Грузию на период муниципальных выборов, которые состоятся уже в следующем месяце — 2 октября. По его словам, в настоящее время к основной партии в Грузии относятся с большим недоверием.
В ответ на подобное заявление нынешний премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поставил Саакашвили перед фактом: его будут встречать незамедлительно, чтобы сопроводить в тюрьму.
Напомним, что Михаил Саакашвили выехал с территории Грузии еще в 2013 году, когда сложил полномочия. Столичный суд приговорил бывшего президента к 3 и 6 годам тюрьмы по факту двух уголовных дел. Оба связаны с недобросовестной работой в качестве главы страны.