Саакашвили заявил, что готов сесть в грузинскую тюрьму
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Саакашвили заявил, что готов сесть в грузинскую тюрьму

11:57:109/6/2021Фото: Pixabay
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Бывший президент Грузии уверен, что грузинский народ освободит его в случае тюремного наказания.

По мнению политика, грузины освободят экс-президента

Михаил Саакашвили, экс-лидер Грузии, занимающий в настоящее время должность в Раде Украины, сделал серьезное заявление. По словам политика, он не только готов сесть в тюрьму, но и уверен, что народ его родины освободит бывшего президента. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Ранее Саакашвили сообщил, что посетит Грузию на период муниципальных выборов, которые состоятся уже в следующем месяце — 2 октября. По его словам, в настоящее время к основной партии в Грузии относятся с большим недоверием.

В ответ на подобное заявление нынешний премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поставил Саакашвили перед фактом: его будут встречать незамедлительно, чтобы сопроводить в тюрьму.

Напомним, что Михаил Саакашвили выехал с территории Грузии еще в 2013 году, когда сложил полномочия. Столичный суд приговорил бывшего президента к 3 и 6 годам тюрьмы по факту двух уголовных дел. Оба связаны с недобросовестной работой в качестве главы страны.

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