Узника Гуантанамо вернут в Россию через 15 лет заключения: В США считают его пособником террористов
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Узника Гуантанамо вернут в Россию через 15 лет заключения: В США считают его пособником террористов

9:50:349/7/2021Фото: PxHere
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Равилю Мингазов так и не предъявили обвинения и скрывали от общественности до того момента, как передали в ОАЭ.

Тюрьма в Гуантанамо стала местом заключения для людей, статус которых сомнителен

53-летний российский гражданин Равиль Мингазов может быть передан на родину властями ОАЭ. Об этом стало известно из сообщений его родственников и адвокатов, на которых ссылается издание The Washington Post.

В издании также проясняют, что россиянин находился почти 15 лет без предъявления обвинения на базе ВМС США в Гуантанамо и он был скрыт от общественности до того, как передан властям Объединенных Арабских Эмиратов.

От адвоката Мингазова стало известно, что власти ОАЭ принимают усилия, чтоб репатриировать гражданина РФ, в это же время и российские власти решили вернуть узника на территорию страны. Должностные лица в США выразили надежду, что в ОАЭ не станут передавать Мингазова в Россию, так как по их мнению, его ждет уголовное преследование и он сам не хотел возвращаться.

- Соединенные Штаты осведомлены и глубоко обеспокоены сообщениями о потенциальной принудительной репатриации бывшего узника Гуантанамо в Россию из ОАЭ, — заявил источник в Госдепартаменте.

Власти ОАЭ стали активно возвращать на родину бывших узников Гуантанамо, которым им передали из США. Мингазов — последний из тех, кто содержался в данной тюрьме гражданин России. Власти РФ требовали его выдать, так как за 15 лет ему так и не предъявили никакого обвинения, в 2016 году США подтвердили, что намерены освободить россиянина, а в 2017 году передали его в ОАЭ.

Равиль Мингазов был арестован в Пакистане в 2002 году. По версии американских спецслужб, россиянин участвовал в боевых действиях на стороне движения «Талибан»* в Афганистане. Также в Пентагоне считали, что он может быть связан с «Аль-Каидой»*.

* - организация, признанная террористической и запрещенная на территории России. Признана экстремисткой организацией в России.

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