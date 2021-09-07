Как правильно загадать желание в светлое новолуние 7 сентября для его скорейшего исполнения до конца 2021 года. Как использовать мощь молодой луны?

Новолуние 7 сентября 2021 - время, когда ваше чувство безопасности связано с порядком и ясностью, даже в эмоциях. В этот период может возникнуть необходимость организовать все хаотично и неорганизованно. В это время необходимо постараться быть более терпимыми и смириться с несовершенствами жизни. Лучше доверять жизни и позволить ей идти своим путем, не всегда все может соответствовать нашим ожиданиям.
Многие используют время Новой Луны для выполнения ритуалов, связанных с достижением каких-то целей или потребностей.
Для этого существует множество интересных обрядов, способных придать уверенности в будущем, тем кто их исполняется, а также провести время с пользой для своего творческого потенциала.
Первый и самый символичный ритуал связан со светом, которого так не хватает в самое темное время ночи.
Зажгите свечу
Это способ внести немного света в свою жизнь. Зажигание свечи в самую темную ночь месяца означает наше желание внести в жизнь немного больше света. Попросите Вселенную пролить на вас свет во время этого новолуния и всех последующих за ним.
Вы также можете сделать этот ритуал еще одним шагом вперед, зарядив свою свечу желанием, которое вы хотите проявить во время этого лунного цикла. Просто держите свечу, вызывайте чувства благодарности и любви и просите Вселенную о том, чего вы хотите. Зажгите свечу и дайте ей погаснуть самостоятельно.
Второй ритуал предполагает вывод своих мыслей и идей на бумагу.
Составьте список
Составьте целый список всех деталей, которые вы хотели бы, чтобы Вселенная учла, когда исполнит ваше заветное желание.
Например, вы хотите найти новую работу. Где будет ваше место работы? Какой у вас график работы? Каким будет ваш начальник? Над какими проектами вы будете работать? То же самое относится и к любви. Какого типа отношения вы хотите? Что вы будете делать со своим партнером?
Сделайте это как можно более подробным. Идея заключается в том, чтобы создать в своем сознании образ того, как будут выглядеть новые события, когда вы туда попадете, чтобы вы могли сосредоточиться на том, что действительно имеет для вас значение.